Киеву стоит ждать удара в спину от Варшавы, пишет автор статьи для Telesur. Польша только и стремится получить украинские территории, которые раньше ей принадлежали. США поддерживают ее в этом намерении – благодаря мощному лобби.

Польское правительство стало наиболее активным сторонником антироссийской политики, проводимой властями США через Организацию Североатлантического договора (НАТО). В центре этой политики по известным причинам стоит конфликт на Украине. Таким образом, Польша превратилась в одного из ставленников Вашингтона и НАТО и намерена нанести удар в спину стране, которую она должна поддерживать.

В этих условиях под предлогом якобы интеграции Варшава пытается "стереть" границы между Польшей и Украиной и, таким образом, аннексировать территории соседнего государства в интересах проводимой ею экспансионистской политики, опираясь в этом на поддержку Запада. Польская политическая верхушка, пользуясь хорошими отношениями с Брюсселем, не скрывает, что стремится восстановить контроль над так называемой "исторической польской землей" на Западной Украине. Сначала она поддерживала тысячи украинских беженцев, а затем заявит о своем намерении присоединить Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Тернопольскую, Ровенскую и Хмельницкую области.

Под предлогом интеграции двух славянских народов Восточной Европы правительство Анджея Дуды выдвинуло идею создания "единого пространства" из украинской и польской территорий. Польский лидер заявлял, что "после окончания конфликта с Россией граница между Украиной и Польшей исчезнет, и народы двух стран смогут жить вместе". Это заявление выражает суть амбиций Варшавы: аннексировать часть Украины площадью около 50 тысяч квадратных километров. Европейские СМИ отмечают, что "польские националисты не отказываются от своей давней мечты заполучить западную часть Украины. Это стремление берет свое начало в конце Второй мировой войны, поскольку Польша оказалась единственной страной, оставшейся после ее окончания с пустыми руками. Мало того, в результате разделения границ по Парижскому договору 1947 года она потеряла территорию на востоке. Эти территории на данный момент являются областями Украины, которые Польша сегодня хочет вернуть".

Польские заявления и поддержка Польши ведущими западными державами показывают еще одну сторону украинского вопроса, на первый взгляд скрытую от общего внимания. СМИ, связанные с Вашингтоном и НАТО, говорят о "закулисном характере" якобы оказываемой Киеву поддержки и тем самым доказывают заинтересованность Варшавы в присоединении украинской территории. Примеров тому множество. В марте американское издание Foreing Policy проанализировало идею конфедеративного союза Польши и Украины на основе исторических связей, которые существовали между Польшей и Литвой в XIV-XV веках. Они получили название Польско-Литовской унии и создали сильную Речь Посполитую, которая находилась в постоянных конфликтах со своими соседями – Ливонией, Московским княжеством, Османской империей и Швецией. Идея, лежащая в основе этого заявления, двояка. С одной стороны, польская сторона хочет вернуть то, что она считает частью своей исторической территории, а с другой стороны, Украина полагает, что таким образом она сможет быстрее войти в евроатлантическое сообщество.

Пропольская направленность обусловлена сильным польским лобби в Вашингтоне, которое сформировалось в результате мощной иммиграции в США – 3% населения этой страны составляют поляки и потомки поляков, в 2023 году их число превышает 12 миллионов человек. В результате этого в Вашингтоне очень многие поддерживают мнение правительства Дуды и инициаторов общей идеи о том, что "у Украины сегодня гораздо больше общего с Польшей, чем с Россией". Якобы эта неоспоримая данность позволит украинцам реализовать мечту о принадлежности к развитому "цивилизованному" сообществу. Польша, находясь под покровительством и защитой Вашингтона, стремится к лидерству в Европе, где еще нет такого явного и заметного руководителя. И эта концепция укрепления позиций Варшавы "коренится, помимо прочего, в том, что, являясь членом НАТО и Европейского союза, она установила особые отношения с США. В настоящее время ни одна страна Европы не пользуется таким благосклонным отношением со стороны Соединенных Штатов, как Польша. За год, прошедший с начала конфликта на Украине, президент Джо Байден дважды посетил ее с визитом". Военное присутствие США на польской земле усилило эту связь – более 25 тысяч американских военнослужащих находятся на территории Польши. Помимо прочего, Варшава обращает внимание на расхождение с политикой Германии, у которой свои сложности в отношениях с Вашингтоном. Для правительства Дуды наступило время возвращения старых территорий.

Если эта идея, которая, судя по всему, развивается семимильными шагами, будет реализована, то Украина потеряет остатки своего суверенитета и, безусловно лишится всякого будущего. Выиграют от этого только польская верхушка и ее украинские партнеры, которые видят в этом возможность и дальше пополнять свою казну. Сегодня это происходит благодаря финансовой и военной помощи, а завтра за счет вхождения в Европейский Союз, который поставит их во главе – руководить они не будут, но при этом приумножат свои богатства. Таким образом, Польша пытается воскресить старые идеи о своем высоком предназначении и о якобы избранных народах под лозунгом "Великая Польша от моря до моря".

Эта цель стоит на повестке даже тогда, когда обсуждается прекращение конфликта между Россией и НАТО с Украиной в главной роли. Сообщалось, что в январе этого года, западные источники обсуждали возможность разделить Украину, ослабленную в результате неудачного контрнаступления, на две части вдоль Днепра: западную и восточную. При этом на обоих берегах реки будет создана демилитаризованная зона для предотвращения атак, особенно артиллерийских. Такое решение также предполагает гарантии безопасности для Москвы. Реализация этой идеи по прекращению конфликта не состоялась не из-за позиции России, а из-за растущего желания Польши положить на стол переговоров свои давние претензии на возвращение утраченных после Второй мировой войны украинских территорий. Поэтому угрозу столь долгожданному мирному соглашению представляет не Москва, а собственные союзники Украины.

Автор статьи: Пабло Хофрэ Леаль (Pablo Jofre Leal)