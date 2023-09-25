Высоко лечу: кто стоит за атакой ВФУ на штаб Черноморского флота

В ходе удара были использованы данные самолетов-разведчиков НАТО, уверены эксперты

В пятницу, 22 сентября, ВФУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Пять ракет были сбиты средствами ПВО, еще одна повредила историческое здание, сообщили в Минобороны РФ. Боеприпас подбили на подлете, а непосредственно в здание врезалась его боеголовка, которая в итоге не взорвалась, сообщили источники «Известий». Тем не менее в результате ракетного удара один военнослужащий пропал без вести. Эксперты уверены, что в подготовке атаки участвовали военные стран НАТО, предоставившие все необходимые для ее осуществления данные.

Ответить за Севастополь

Киевский режим 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, сообщили в Минобороны России. Отражая его, средства противовоздушной обороны сбили пять ракет.

— В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, — уточнили в российском военном ведомстве.

Один военнослужащий пропал без вести, сообщили в Минобороны РФ.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сотрудники экстренных служб около штаба ЧФ, пострадавшего в результате ракетного удара со стороны ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Здание штаба было оценено в радиусе двух кварталов — в нем начался пожар. На место выехали все оперативные службы. На месте ЧП создан оперативный штаб. В готовность привели аэромобильную группировку, ввели резервную технику. В центре города на время ограничили автомобильное движение.

Также Михаил Развожаев заявил, что гражданская инфраструктура вокруг штаба флота серьезно не пострадала, люди, которые находились в момент удара на улице, тоже. Разрушения были минимальными: ударной волной выбивало стекла в десяти жилых домах в центре города.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, ракету сбили на подлете к штабу — на здание упала ее головная часть. По их словам, взрыва боеголовки не последовало. Также наши собеседники отметили, что в момент удара над Румынией летал американский самолет-разведчик Р-8 «Посейдон».

Пожарная машина около штаба ЧФ, пострадавшего в результате ракетного удара со стороны ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В целом ситуация в Севастополе после удара оставалась спокойной. Магазины, общественный транспорт, а также частные и муниципальные учреждения продолжали работать.

В подготовке удара участвовали военные из стран Запада, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

— В ходе планирования были задействованы их разведданные, — рассказал он «Известиям». — Их собирали американские стратегические БПЛА-разведчики, самолеты «Посейдон», также задействовались возможности спутниковой группировки. Сейчас наша противовоздушная оборона отработала на 80%. Надо делать выводы и добиваться повышения эффективности. Удар осуществлялся с помощью западных ракет воздушного базирования. Поэтому еще одна наша задача — уничтожение носителей этих крылатых ракет. Это украинские бомбардировщики Су-24, их осталось немного, один недавно мы сбили.

Американский самолет-разведчик Р-8 «Посейдон» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Штаб Черноморского флота — это сакральное и историческое место: он возводился после войны, в который мы победили фашистскую Германию, напомнил эксперт.

— Когда флот Украины базировался в городе-герое Севастополе, они хотели там поселиться, но их отправили в бывшую школу прапорщиков строительных войск военно-морских сил Украины, — рассказал Дандыкин.

Он также напомнил, что с начала СВО штаб атаковали уже дважды.

— Это очередная попытка вызвать панику среди севастопольцев и моряков, — сказал он. — Но она провалилась. Люди не испугались, а здание скоро восстановят. А за Севастополь они обязательно ответят. Первые ответные удары были нанесены уже через несколько часов по Харькову и Киеву.

Кроме того, 22 сентября российскими дежурными средствами ПВО было уничтожено по одному украинскому БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

Горят «Леопарды»

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком и краснолиманском направлениях, а на остальных наносить поражение противнику, сообщили в Минобороны РФ 22 сентября.

На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск за сутки отражены четыре атаки ВФУ в районах населенных пунктов Водяное и Марьинка в ДНР.

Военнослужащий ВС РФ несет противотанковый ракетный комплекс «Корнет» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск Центр отбили две атаки штурмовых групп в районах населенного пункта Григоровка в ДНР и Серебрянского лесничества.

На запорожском направлении было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Работино и Вербового в Запорожской области.

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск Восток наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВФУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое в ДНР. В районе Зеленого Гая поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВФУ.

Уничтоженный танк Leopard формирований ВСУ Источник изображения: Фото: соцсети

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Артемовка в ЛНР, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области.

На этих направлениях противник потерял свыше 400 боевиков и 40 единиц техники, включая два танка Leopard, САУ Krab и Panzerhaubitze 2000, противотанковую пушку «Рапира», две артиллерийские системы М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

«Волки» Артемовска

Бойцы бригады «Волки» ведут активные ночные действия в районе Артемовска. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на позициях и посмотрел на их работу. Добираться туда журналистам пришлось в кромешной тьме.

В небе Артемовска много FPV-дронов противника, которые готовы атаковать не только технику, но и отдельных бойцов. Боец с позывным Шок показывает специальный чемоданчик, который позволяет защититься от воздушных камикадзе.

Военнослужащий ВС РФ проводит предполетную подготовку FPV-дронов Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Он позволяет нам не умереть сегодня, потому что не наша очередь умирать, — шутит Шок.

Чемодан — это портативная станция радиоэлектронной борьбы. Достаточно поднять два тумблера вверх, чтобы все дроны, которые есть на расстоянии 1,5 км, потеряли связь с пультом и упали на землю.

Боец с позывным Гран-при рассказывает, что придется сегодня ночью делать «волкам».

— Сейчас поступила цель, она пристрелена. Ждем команду, уничтожаем цель, после чего маскируем орудие. Всё делаем быстро, чтобы не быть замеченными и сохранить жизни наших бойцов, — объясняет он.

Замаскированная позиция гаубицы Д-30 ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Через несколько минут орудие открывает огонь.

— Сейчас «Волки» работают по противнику, который засел в районе Васильевки, – рассказал Дмитрий Зименкин.

Артиллеристы быстро наносят огневой удар, тут же маскируют орудие и отходят в укрытие. Артналет совершен, потерь нет.

Уничтоженные радары

Всего за сутки в зоне спецоперации наши войска уничтожили до 490 бойцов ВФУ и 48 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ, бронеавтомобили.

В Харьковской области поражен склад боеприпасов бригады теробороны. В Херсонской уничтожены три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16.

В ДНР нанесено поражение пяти пунктам управления 24-й, 28-й и 67-й механизированных бригад, 100-й бригады теробороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

Кроме того, российские средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 15 украинских БПЛА.

Андрей Федоров

Юлия Леонова