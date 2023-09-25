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ТАСС

Трюдо: Оттава передаст Киеву 35 БПЛА, боеприпасы и поможет с обслуживанием Leopard 2

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По словам канадского премьер-министра, Оттава также поможет Киеву с обучением пилотов на истребителях F-16

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Канада в новом пакете военной помощи передаст Украине 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), боеприпасы, легкую технику и окажет помощь в обслуживании танков Leopard 2. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы также направим Украине 35 БПЛА, оснащенных камерами высокого разрешения, и предоставим техническую поддержку, а также легкую технику и боеприпасы", - сказал он.

Кроме того, Канада поможет Киеву с обучением пилотов на истребителях F-16 и с обслуживанием танков Leopard 2, добавил Трюдо.

Премьер-министр также объявил, что "Канада и Украина договорились сотрудничать с партнерами по G7 для создания рабочей группы из авторитетных деятелей, которые будут предоставлять консультации по вопросам ареста и конфискации российских активов, в том числе ЦБ РФ".

Ранее Канада внесла в свои санкционные списки по России еще 42 физических и 21 юридическое лицо. Оттава также объявила о выделении 650 млн канадских долларов ($482 млн), которые будут использованы для строительства на оборонных предприятиях в канадской провинции Онтарио 50 бронированных машин, включая медицинские эвакуационные машины. 

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Украина
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Leopard-2
Проекты
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