Оттава также намерена предоставит инструкторов для обучения на F-16, сообщил премьер Джастин Трюдо

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Канада выделит $482 млн в течение трех лет для поддержки Киева и предоставит инструкторов для обучения управлению истребителями F-16. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в парламенте перед обращением к парламентариям украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы берем на себя долгосрочные обязательства на несколько лет, направленные на предоставление Украине стабильной поддержки. Они включают 650 млн [канадских] долларов ($482 млн - прим. ТАСС), которые будут выделены в течение трех лет <...>. Мы также направим инструкторов для обучения пилотированию и технической поддержки F-16", - сказал он.

Премьер добавил, что с 2022 года Канада уже выделила на поддержку Украины около 9 млрд канадских долларов ($6,67 млрд).

Ранее канадский телеканал CTV со ссылкой на источники в канадском правительстве сообщил, что Оттава выделит Киеву 650 млн канадских долларов ($482 млн), передаст танки Leopard 2 и введет новые санкции против России. Трюдо в ходе выступления в парламенте не упоминал про танки и санкции.

Зеленский прибыл в Канаду в четверг. В марте 2022 года он уже обращался к канадскому парламенту по видеосвязи.