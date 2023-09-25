Войти
Lenta.ru

В России рассказали о возможностях «летающего радара»

247
0
0
Переданный ВКС России модернизированный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер "42 красный", регистрационный номер RF-50610, заводской номер 0093484
Переданный ВКС России модернизированный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер "42 красный", регистрационный номер RF-50610, заводской номер 0093484538, серийный номер 64-05). Таганрог, 28.03.2019.
Источник изображения: ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева"

Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У может наблюдать за самолетами, крылатыми ракетами, дронами, а также надводными объектами на 310 километров. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

«Для постоянного освещения обстановки в ходе боевых действий, сравнимых по масштабам с СВО, необходимо наличие нескольких десятков самолетов-локаторов, подобных А-50У. Очень хорошо, что ВКС России получили модернизированный борт. Но лучше получать несколько таких машин в год», — сказал Суконкин.

Эксперт добавил, что А-50У может провести в воздухе около восьми часов без дозаправки, а со сменой экипажа и дозаправкой самолет может выполнять задачи 24 часа. Эксперт допустил, что Воздушно-космические силы России будут беречь этот самолет.

По словам Суконкина, радиус действия радиолокационной станции на А-50У ограничивается только кривизной поверхности Земли.

Ранее в сентябре «Ростех» сообщил о поставке Воздушно-космическим силам России модернизированного самолета ДРЛОиУ А-50У.

В январе в Минобороны России рассказали, что А-50У помогли обнаружить большинство из уничтоженных истребителей Вооруженных сил Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
А-50 ДЛРО
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Похожие новости
27.08.2015
МАКС-2015: превосходство в воздухе и в сетях
24.08.2015
В небе над Жуковским
11.09.2012
Гидроавиасалон-2012 обозначил перспективы российской гидроавиации
23.03.2012
«Итоги работы радиоэлектронной промышленности в 2011 году и основные задачи на 2012 год»
24.08.2009
МАКС-2009: три дня для бизнеса - успех налицо
21.08.2009
МАКС-2009: второй день работы - максимум сделок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 08:50
  • 41
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 08:33
  • 55472
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.09 06:13
  • 1
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 25.09 05:28
  • 36
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.09 13:53
  • 28
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.09 09:19
  • 3
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 23.09 17:10
  • 1
Беспилотный отряд БОБР за год на СВО поразил более 100 единиц военной техники
  • 23.09 00:09
  • 2
ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»
  • 22.09 23:53
  • 1
В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»
  • 22.09 16:49
  • 0
Различия в методах укрепления взаимоотношений продвигаемых Беларусью и коллективным Западом
  • 22.09 16:22
  • 37
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 11:28
  • 1
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия