В России рассказали о возможностях «летающего радара»

Переданный ВКС России модернизированный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер "42 красный", регистрационный номер RF-50610, заводской номер 0093484538, серийный номер 64-05). Таганрог, 28.03.2019.

Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У может наблюдать за самолетами, крылатыми ракетами, дронами, а также надводными объектами на 310 километров. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

«Для постоянного освещения обстановки в ходе боевых действий, сравнимых по масштабам с СВО, необходимо наличие нескольких десятков самолетов-локаторов, подобных А-50У. Очень хорошо, что ВКС России получили модернизированный борт. Но лучше получать несколько таких машин в год», — сказал Суконкин.

Эксперт добавил, что А-50У может провести в воздухе около восьми часов без дозаправки, а со сменой экипажа и дозаправкой самолет может выполнять задачи 24 часа. Эксперт допустил, что Воздушно-космические силы России будут беречь этот самолет.

По словам Суконкина, радиус действия радиолокационной станции на А-50У ограничивается только кривизной поверхности Земли.

Ранее в сентябре «Ростех» сообщил о поставке Воздушно-космическим силам России модернизированного самолета ДРЛОиУ А-50У.

В январе в Минобороны России рассказали, что А-50У помогли обнаружить большинство из уничтоженных истребителей Вооруженных сил Украины.