Войти
Lenta.ru

Палубные МиГ-29К и Су-33 Северного флота выполнили полеты в Заполярье

233
0
0
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Летчики палубной авиации Северного флота (СФ) России выполнили полеты на истребителях МиГ-29К и Су-33 в воздушном пространстве Заполярья. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летчики истребителей двух авиаполков на самолетах МиГ-29К и Су-33 отработали элементы боевого маневрирования с условным нанесением группового удара по наземным и морским объектам. Целью данного упражнения является закрепление навыков экипажей в выполнении маневров, которые обеспечивают нанесение ударов по объектам противника с различных направлений», — говорится в сообщении.

Летчики выполнили полеты на средних и больших высотах, отработав навыки воздушного боя с маневренной целью с применением наступательных и оборонительных боевых маневров. Отмечается, что также в полетах приняли участие летчики из молодого пополнения, которые выполняли элементы простого пилотажа на штурмовиках Су-25УТГ в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

МиГ-29К отличается от базовой версии усиленными стойками шасси и планером. Также самолет оснащен аппаратурой для дозаправки в воздухе и новой радиолокационной станцией «Жук-МЭ». В свою очередь, Су-33 стал развитием истребителя Су-27. Палубный самолет получил посадочный гак и складывающиеся консоли крыла.

В июле ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА в рамках модернизации до 2025 года получит новый посадочный комплекс для подготовки летчиков палубной авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Жук-МЭ
МиГ-29К
НИТКА
Су-25
Су-27
Су-33
Проекты
СФ
Похожие новости
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
17.02.2015
Атомный монстр-невидимка: каким будет новый российский авианосец
31.10.2012
От «Москвы» и «Ленинграда» до «Кузнецова»
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
18.09.2008
САМИ НЕ ЛЕТАЕМ И ДРУГИМ НЕ ДАДИМ! МИД УКРАИНЫ РЕШИЛ ПРИОСТАНОВИТЬ ПОЛЕТЫ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ НА КОМПЛЕКСЕ НИТКА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 08:50
  • 41
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 08:33
  • 55472
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.09 06:13
  • 1
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 25.09 05:28
  • 36
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.09 13:53
  • 28
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.09 09:19
  • 3
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 23.09 17:10
  • 1
Беспилотный отряд БОБР за год на СВО поразил более 100 единиц военной техники
  • 23.09 00:09
  • 2
ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»
  • 22.09 23:53
  • 1
В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»
  • 22.09 16:49
  • 0
Различия в методах укрепления взаимоотношений продвигаемых Беларусью и коллективным Западом
  • 22.09 16:22
  • 37
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 11:28
  • 1
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия