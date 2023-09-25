Главы МИД РФ и Венгрии обсудили реализацию строительства двух энергоблоков на АЭС "Пакш"

Сергей Лавров и Петер Сийярто также затронули ситуацию на Украине

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН реализацию проекта сооружения двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш", а также ситуацию на Украине.

"Отмечен конструктивный характер прагматичного российско-венгерского взаимодействия в различных областях. Выделены важность реализации проекта сооружения силами госпорпорации "Росатом" двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш", а также сотрудничества в сфере экспорта российских углеводородов, - говорится в сообщении МИД РФ. - Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине".

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков, по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. МВт до 4,4 тыс. МВт.