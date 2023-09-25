В России раскрыли задачу новейшей ракеты Х-БД бомбардировщика Ту-160

Российская крылатая ракета Х-БД позволяет стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-160 действовать вне зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника. Задачу новейшего оружия ТАСС раскрыл военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Агентство напоминает, что дальность полета без дозаправки Ту-160 превышает 14 тысяч километров, тогда как запускаемая с самолета Х-БД способна преодолевать более 6,5 тысячи километров.

«Такая дальность предназначена для того, чтобы самолет не заходил в зону действия системы противовоздушной обороны противника. Чтобы он мог поразить цель, не входя в эту зону», — сказал Литовкин.

Ранее обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик заметил, что крылатые ракеты Х-БД, которые получили стратегические бомбардировщики Ту-160, имеют дальность боевого применения, позволяющую поражать из глубины России цели практически по всей Европе.

В сентябре в видео Минобороны России сообщалось, что сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД.