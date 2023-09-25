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ТАСС

NBC: Байден сообщил, что США предоставят Украине небольшое количество ракет ATACMS

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Kevin Dietsch/ Getty Images

Информации о сроках официального объявления решения или дат поставок вооружений пока не приводится

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст киевским властям небольшую партию тактических ракет ATACMS. Об этом сообщила телекомпания NBC.

Информации о сроках официального объявления решения или дат поставок вооружений пока не приводится.

В свою очередь газета The Washington Post сообщает, что в американской администрации близки к тому, чтобы разрешить поставки ракет ATACMS с кассетной боевой частью.

Пуск ракет ATACMS способных поражать цели на расстоянии до 300 км, может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить это оружие. 

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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