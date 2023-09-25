WP: США могут одобрить поставки Киеву ракет ATACMS с кассетной боевой частью

Как сообщило издание, в межведомственных обсуждениях на эту тему удалось достигнуть прогресса за последние дни

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы разрешить поставить Украине тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, в межведомственных обсуждениях на эту тему удалось достигнуть прогресса за последние дни, дискуссии в Совете национальной безопасности Белого дома переместились с уровня заместителей руководителей министерств и ведомств непосредственно на уровень руководителей. Однако итоговое решение предстоит принять Байдену, отмечает издание.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Киеву, однако Байден рассмотрит возможность таких поставок в будущем.