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ТАСС

Военная помощь Украине обошлась Германии в €5,2 млрд

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Главы МИД Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции по итогам переговоров
Главы МИД Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции по итогам переговоров.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Efrem Lukatsky

По информации Der Spiegel, поставки Киеву осуществляются либо на безвозмездной основе, либо проводятся через созданный ранее Европейский фонд мира

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Военная помощь, оказанная Украине с начала специальной военной операции РФ, уже обошлась Германии примерно в €5,2 млрд. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ Минфина ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

По его информации, поставки Киеву осуществляются либо на безвозмездной основе, либо проводятся через созданный ранее Европейский фонд мира. "Многомиллиардные подарки крайне коррумпированной Украине делаются за счет налогоплательщиков в Германии", - приводит издание слова Дагделен. Она подчеркнула, что правительство ФРГ должно "инвестировать в мирное решение конфликта на Украине, а также в систему образования и здравоохранения в этой стране, вместо того, чтобы тратить все больше и больше денег на бессмысленную войну на истощение".

Издание указывает, что Минобороны ФРГ потратило около €1,63 млрд в 2022 финансовом году на двустороннюю поддержку Украины "военными материалами в рамках материальных пожертвований или поставок из запасов промышленности". "На данный момент в 2023 финансовом году на эти услуги было выделено около €2,886 млрд", - говорится в тексте. К этому добавляются "военные материалы на сумму около €620 млн", а также "такие услуги, как административная помощь, транспортировка раненых, обучение и тому подобное на сумму около €55 млн".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что на основании принятых решений до 2027 года на поставки оружия Украине будет потрачено в общей сложности до €17 млрд. В свою очередь глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил в интервью газете Bild, что ФРГ выделит Украине новый пакет помощи общим объемом €400 млн, который будет, среди прочего, включать боеприпасы. 23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется".

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу. 

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