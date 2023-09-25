В ДНР назвали самолеты-разведчики НАТО возможной законной целью ВС РФ

Гагин: самолеты-разведчики НАТО могут стать законной целью для ВС России

Самолеты-разведчики НАТО могут стать законными целями для российских летчиков и средств ПВО в случае их причастности к атакам с украинской стороны, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин 22 сентября в беседе с «РИА Новости».

«Во время удара по Крыму и Севастополю из Средиземного моря выдвинулся самолет-разведчик принадлежности НАТО, который, скорее всего, и корректировал этот удар. На мой взгляд, этот и подобные самолеты-разведчики для нас должны стать законной целью для нашей ПВО и для наших ВВС, и мы их должны сбивать с предупреждением страны, которой они принадлежат», — уточнил Гагин.

Согласно данным Flightradar24, американский самолет-разведчик P-8A Poseidonвылетел из Сицилии в 9:31, и во время украинской атаки по Севастополю барражировал над Румынией.

Ранее в этот же день Вооруженные Силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, осколок ракеты упал возле театра.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.