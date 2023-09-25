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ТАСС

В Ростехе рассказали о новой схеме мошенничества

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Телефонные мошенники часто знают о жертвах гораздо больше, чем просто паспортные данные.
Телефонные мошенники часто знают о жертвах гораздо больше, чем просто паспортные данные.
Источник изображения: Сергей Михеев/РГ

Она направлена против сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Новая схема мошенничества, направленная против сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), появилась в последние недели в России. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Во всех случаях преступники действуют примерно по одному сценарию. Они создают фейковые аккаунты директоров оборонных предприятий. Пользователь получает сообщение в мессенджере или по электронной почте якобы от своего руководителя с предупреждением о том, что у правоохранительных органов есть к нему вопросы. Как правило сотрудника "подозревают" в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) или террористических организаций, в связи с чем следует ожидать звонка некоего "куратора", - сообщили там.

В госкорпорации отметили, что аккаунты злоумышленников содержат реальные данные руководителей, а сами они выглядят максимально достоверно и ведут диалог, обращаясь к сотруднику по имени и отчеству и для убедительности иногда пересылают поддельное письмо из ФСБ. Затем "куратор" пытается узнать у пользователя личные данные, информацию о предприятии и должностных обязанностях.

В госкорпорации напомнили, что отвечать на подобные сообщения с незнакомых номеров, даже если собеседник представляется руководителем, опасно, а требования немедленно предоставить личные данные или служебную информацию - явный признак мошенничества. 

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Россия
Украина
Компании
ОПК АО
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