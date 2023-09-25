Единый реестр воинского учета и электронные повестки: что нужно знать

Информацию обо всех россиянах, состоящих на воинском учете, обновят и оцифруют

Два новых онлайн-реестра заработают в тестовом режиме с 1 октября 2023 года — это реестр воинского учета и реестр электронных повесток. Планируется, что цифровые базы позволят направлять повестки только тем, кто может и должен служить, и не беспокоить тех, кто не подлежит призыву. До конца года единый реестр воинского учета заработает в одном-двух регионах России, а по всей стране он будет введен не раньше 2025-го, оценивают в Минцифры. О работе новых реестров — в материале «Известий».

Единый реестр военнообязанных в России

Нынешняя система воинского учета требовала модернизации, и в ноябре прошлого года Владимир Путин подписал указ, в котором поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Министерства обороны сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года. Новая система позволит в режиме онлайн получать и вносить информацию о военнообязанных, а доступ к ней будет как у сотрудников военкоматов, так и у самих граждан. Кроме того, работодатели также смогут в онлайн-режиме информировать комиссариаты о военнообязанных и обновлять сведения воинского учета. Информацию для реестра возьмут из различных государственных ресурсов и систем, в том числе с портала «Госуслуги».

Благодаря единому реестру военнообязанных на первичный учет в военкомате можно будет встать онлайн. Это особенно актуально для 16–17-летних юношей допризывного возраста, которые должны подавать о себе сведения с 1 января по 31 марта. При удаленной регистрации на учет военнообязанному не потребуется прикреплять медицинскую справки, проходить медобследовование и психологическую экспертизу по-прежнему нужно будет лично.

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Согласно Федеральному закону от 4 августа 2023 года № 439, с 1 января 2024 года призывной возраст будет увеличен — с 27 до 30 лет. Минимальный возраст призыва — 18 лет.

Внедрение системы воинского учета будет проводится поэтапно. В тестовом режиме оба реестра заработают с 1 сентября 2023 года, в течение всего 2024 года базы будут наполнять информацией о призывниках: специалисты смогут запрашивать информацию по системе межведомственного взаимодействия. А с 1 января 2025 года реестры перейдут в управление Минобороны и должны будут заработать в полноценном режиме, ожидают в Минцифры.

Какие сведения будут отражены в реестре воинского учета

— личные данные (ФИО, паспорт, адрес);

— состояние здоровья;

— поводы для отсрочки;

— направление и получение повесток;

— явка/неявка в военкомат;

— ограничения, наложенные за неявку;

— жалобы и обжалования в связи с учетом;

— административная и уголовная ответственность по воинскому учету.

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Электронные повестки в военкомат

Реестр повесток будет синхронизирован с реестром военнообязанных, но в нем будут содержаться данные непосредственно об этих официальных документах:

— данные о получателе повестки (ФИО, место жительства);

— данные о военкомате, направившем повестку;

— дата направления в военкомат;

— дата, когда повестка считается врученной;

— дата, когда призывник должен явиться в военкомат;

— применение/снятие ограничительных мер.

У граждан тоже будет возможность проверить реестр — через «Госуслуги» или на сайте реестра электронных повесток.

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Как узнать, была повестка или нет

В настоящий момент административные последствия за неявку по повестке наступают только после вручения под роспись. Узнать, была ли ранее направлена повестка, нельзя: данные есть только у военкоматов и призывных комиссий. Поскольку реестр не введен в работу, повестки не публикуются на «Госуслугах» и других онлайн-сервисах. Постепенная цифровизация начнется не раньше осеннего призыва, поэтому в настоящее время прописанные в законе нормы пока не применяются.

Какая повестка считается врученной

Согласно новому закону, повестка будет считаться врученной с момента публикации в личном кабинете гражданина на «Госуслугах» или через семь дней после размещения в реестре электронных повесток. Однако запуск электронного сервиса не отменяет бумажные повестки. Вызовы будут также отправлять по месту жительства военнообязанного и дублировать в электронном формате.

За неявку в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки вводятся временные ограничения. Так, военнообязанным запретят регистрировать ИП, транспортные средства и недвижимость, ограничат право на управление транспортным средством и откажут в выдаче кредита.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив Источник изображения: iz.ru

Руководители организаций должны оповещать сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. В случае отказа гражданина получать повестку работодатель будет обязан направить соответствующее заявление военкомату. В документе необходимо указать дату, должность, подпись и инициалы сотрудника. Присутствующие при отказе также должны расписаться в документе.

Если работодатель не предоставит сведения военкомату, то компанию ожидает административная ответственность. С 1 октября 2023 года за нарушения, связанные с военной обязанностью, предусмотрены штрафы. Размер санкций для организации варьируется от 350 тыс. до 500 тыс. рублей. Выписывать штрафы по воинскому учету будут военные комиссары. Срок выплаты штрафа составляет три года со дня совершения правонарушения.

Наина Курбанова