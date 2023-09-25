Правительство Бельгии не исключило поставку Украине старых самолетов F-16

Правительство Бельгии решило пересмотреть свое решение не поставлять Украине истребители F-16, заменяемые в стране на F-35, сообщило 22 сентября RTBF со ссылкой на премьер-министра страны Александра Де Кроо.

Как отмечается в публикации, премьер-министр в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что бельгийское минобороны проведет анализ того, могут ли устаревшие F-16 быть поставлены Украине, а также когда и с какой целью.

«Наши F-16 будут нам нужны еще некоторый период, потому что для поставок F-35 потребуется время», — сказал он.

По его словам, F-16, срок службы которых истекает, могли бы быть использованы на Украине только с целью обучения, но не для боевых задач, либо же пойти на запчасти.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Бельгии F-16 могут быть нужны еще несколько лет.

В материале уточняется, что Бельгия присоединилась к «коалиции F-16» во главе с Нидерландами и Данией. Однако в отличие от этих стран Брюссель пока не собирался поставлять Киеву истребители, а заявил лишь об участии в подготовке украинских пилотов для этих самолетов.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с властями Дании по поставкам F-16. Сообщалось, что Киеву будет передано 19 истребителей. Также украинский лидер согласовал аналогичную передачу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Предполагается, что в общей сложности Украина получит 42 самолета.

При этом военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» отметил, что Украина, вероятно, не получит обещанные странами Запада F-16 осенью или зимой текущего года, так как у нее есть проблемы с подготовкой кадров. Также он отметил, что ВСУ пока не готовы размещать у себя такие «достаточно капризные самолеты», поскольку у страны нет необходимой дорожной структуры.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.