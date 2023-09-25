В США доходчиво объяснили Зеленскому, от чего зависит судьба Украины

CNN: Зеленскому необходимы новые навыки, чтобы получать помощь от США

Зеленского встретили в Вашингтоне неоднозначно, преклонение осталось в прошлом, сообщает CNN. Байден неоднократно заявлял о готовности поддерживать Украину, однако республиканцы не хотят финансировать ВСУ и выступают против. Теперь участь Киева еще больше зависит от политической судьбы американского президента.

Вашингтон – Во время предыдущего визита в Вашингтон перед Зеленским преклонялись как перед героем, разворачивали сине-желтый флаг и сравнивали с Уинстоном Черчиллем, выступившим против нацизма. В четверг же всё это казалось отголоском далекого прошлого.

Прошло девять месяцев, и Зеленский вернулся в Вашингтон. И он, и его хозяева узнали немало нового и неприятного друг о друге в момент, когда путь к "окончательной победе" над Россией в ходе вооруженного конфликта начинает казаться все более долгим.

Зеленскому наглядно показали, как возможное возвращение Дональда Трампа во власть после выборов в 2024 году и влияние экс-президента на неуправляемую палату представителей во главе с республиканцами может порвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит само существование Украины. Палата не только отклонила заявку администрации на новый пакет военной помощи Киеву в размере 24 миллиардов долларов. Она в четверг отказалась финансировать даже вооруженные силы США, оказав упорное сопротивление новой попытке провести законопроект о военных ассигнованиях.

Американцы, со своей стороны, увидели, какое гнетущее воздействие этот конфликт оказывает на лидера, который организовал мощное сопротивление российскому наступлению, но вместе с тем, долгие месяцы несет на своих плечах тяжкое бремя гибели и страданий собственного народа. Порой комедийный актер, ставший лидером военного времени, выглядел предельно утомленным и грустным. В интервью CNN он признался, что испытывает большое напряжение, так как вынужден жить скрытно, будучи главной мишенью для России.

Во время публичных выступлений терпение Зеленского порой лопалось, особенно когда он упрекал Организацию Объединенных Наций за неспособность защитить своих членов от военных конфликтов. С последнего его визита в американскую столицу, который состоялся накануне Рождества 2022 года, произошли серьезные изменения, и теперь недостаточно цитировать президента Рузвельта и проводить сравнения с 11 сентября, чтобы склонить на свою сторону законодателей.

Возникает и другой вопрос. А что, если неустанные попытки Зеленского пристыдить мир и заставить его действовать достигли той точки, когда результатов от них становится все меньше? Судя по многочисленным и подчеркнутым выражениям благодарности за уже предоставленную помощь, задиристый президент, похоже, понял это – ведь опросы общественного мнения показывают, что все больше американцев сегодня скептически относятся к оказанию такой поддержки. Ему надо формировать новые политические навыки и умения, адаптируясь к острой фазе в американской политике, ведь Украину уже второй раз втягивают в историю с импичментом, и она превращается в центральный вопрос на всеобщих выборах.

Визит Зеленского в США, потрепанная демократия которых все еще остается оплотом свободных политических систем во всем мире, стал зеркальным отражением другой поездки. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин посетил Дальний Восток, чтобы встретиться с северокорейским тираном Ким Чен Ыном и договориться с ним о пополнении арсеналов.

Теплый прием в Овальном кабинете

Байден сделал все возможное, чтобы заверить Зеленского в неизменности позиций Америки.

"Господин президент, храбрый народ Украины, и это не преувеличение, народ Украины продемонстрировал колоссальную храбрость, огромную храбрость, – сказал Байден Зеленскому в Овальном кабинете. – Американский народ вместе с партнерами и союзниками полон решимости сделать все возможное, чтобы мир встал на вашу сторону".

Зеленский многословно благодарил Байдена за американскую помощь в "борьбе с Россией". А еще он благодарил народ Польши – после того, как правительство этой страны заявило о прекращении поставок оружия Киеву по причине спора из-за импорта украинского зерна. Аналитики в США и на Украине говорят, что этот шаг Варшавы был вызван политической напряженностью в преддверии приближающихся польских выборов и что он не является предзнаменованием долговременного разрыва между двумя союзниками.

Байден объявил об очередном пакете американской помощи для Украины на 325 миллионов долларов, в который войдут кассетные боеприпасы и техника ПВО, об этом сообщили два американских чиновника. США уже второй раз поставят Киеву эти вызывающие массу споров снаряды.

Но у Украины вызвало разочарование заявление советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который сказал, что США не станут отправлять армейские тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS – по крайней мере, сейчас. Такое решение стало очередным доказательством того, что даже у помощи от Байдена есть свои ограничения, а ведь он руководит западным альянсом эффективнее всех прочих американских президентов после окончания холодной войны.

Президент неизменно старается приводить предложения о поставках американского оружия в соответствие со своей основополагающей целью: избежать столкновения между НАТО и ядерной сверхдержавой Россией, потому что такое столкновение вызовет намного более масштабную войну. Но воинственные критики Байдена обвиняют его в замедлении поставок тех систем вооружения, которые он все же решает предоставить. По их словам, Байден предлагает Украине только средства, обеспечивающие ее выживание, но не дает то, что позволило бы ей нанести России "всестороннее поражение".

Зеленский вернется в Киев, который во время его визита в США подвергся страшному обстрелу, уверенный в том, что по крайней мере пока большинство в конгрессе поддерживает сопротивление Украины.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл вместе с ним вошли в зал на встречу с сенаторами. Во время этого заседания с участием представителей обеих партий законодателей проинформировали о последних событиях на поле боя и об усилиях Зеленского в рамках борьбы с коррупцией, которая стала одной из причин скептического отношения некоторых обитателей Капитолийского холма к предоставлению щедрой помощи. Сторонники Зеленского из Великой старой партии в сенате поддержали и одобрили его усилия.

"Мы знаем, что на Украине были проблемы с коррупцией, … но мы также видим, что парламент относится к этому серьезно", – сказал после встречи сенатор от Северной Каролины и член руководства Республиканской партии Том Тиллис (Thom Tillis).

В декабре 2022 года вице-президент Камала Харрис и демократ Нэнси Пелоси, занимавшая тогда кресло спикера, развернули за спиной явно тронутого Зеленского огромный украинский флаг, когда он выступал на совместном заседании конгресса.

Но в пятницу (так в тексте, на самом деле встреча состоялась в четверг – прим. ИноСМИ) спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) отказался следовать примеру своего коллеги из сената Макконнелла и не стал появляться вместе с Зеленским на публике. Правда, он согласился сфотографироваться вместе с ним на встрече за закрытыми дверями. Зеленский позже рассказал небольшой группе американских редакторов, в том числе, из CNN: "Маккарти заявил, что они будут на нашей стороне. Это непросто, но они будут нас поддерживать".

Спикер, ведущий напряженную борьбу с наиболее консервативными радикалами, которые хотят на следующей неделе остановить работу правительства, объяснил, что у его палаты "нет времени" на совместное заседание с сенатом, чтобы слушать речь Зеленского. А еще он отказался взять на себя обязательство о проведении голосования по 24-миллиардному пакету помощи для Украины и заявил, что Байдену следовало бы больше беспокоиться об иммиграции на южной границе.

"Послушайте, нам надо думать о бюджете и налогах здесь, в Америке. Я полностью готов рассматривать эти вопросы. Но я знаю одно: президент не обращает на это внимание. Что ж, у нас только что 10 тысяч человек пересекли границу, а он хочет это проигнорировать, – сказал Маккарти. – Думаю, наши приоритеты здесь".

Враждебное отношение республиканцев к помощи Украине

Маккарти возглавляет фракцию, в которую входят многие сторонники Трампа. Они, как и экс-президент, враждебно относятся к увеличению помощи Украине. Трамп пообещал закончить вооруженный конфликт за 24 часа, если его выдвинут кандидатом от республиканцев и он победит на президентских выборах в 2024 году. Это обещание Путин наверняка воспримет благосклонно, тем более что Трамп часто пытается произвести на него впечатление.

Вопрос об оказании помощи Украине также вызывает большие споры и противоречия на праймериз Республиканской партии. Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, например, осудила критику помощи Киеву, которая прозвучала на предвыборном мероприятии в Нью-Гэмпшире.

Однако восходящая звезда и республиканский кандидат Вивек Рамасвами исповедует популистский национализм, который насквозь пропитал современную Великую старую партию. Он сказал, что не станет "деликатничать" с Зеленским и отчитает его за коррупцию, ограничения свободы слова и религиозных свобод.

Этот раскол подчеркивает, что Республиканская партия борется за свою душу, и борьба эта идет между внешнеполитическими ястребами и традиционными консерваторами, между сторонниками глобальной демократии и изоляционистского подхода под лозунгом "Америка прежде всего". Автор этой стратегии Трамп заискивал перед диктаторами типа Путина и резко критиковал западный альянс, который Байден усилил в целях противодействия новым вызовам со стороны Москвы.

Некоторые приспешники Трампа испытывают личную неприязнь к Зеленскому, ведь именно телефонный разговор с ним привел к первой попытке подвергнуть бывшего американского президента импичменту, так как тот пытался принудить украинское правительство к проведению расследования в отношении Байдена. Примечательно то, что сегодня Киев оказался в центре другой драмы с импичментом. Республиканцы пытаются начать расследование в отношении Байдена на основании пока недоказанных утверждений, что он получал финансовую выгоду от коммерческой деятельности своего сына Хантера на Украине.

Поддерживающие Трампа сенаторы также отвергли мольбы Зеленского. Сенатор из Огайо Дж. Вэнс не пришел на встречу сената с украинским президентом. А неизменный наряд Зеленского оливкового цвета в военном стиле позже стал для Вэнса поводом резко высказаться на дебатах из-за решения Шумера отказаться от требований носить строгую деловую одежду.

"Пускать человека в зал сената в такой одежде – это чересчур", – написал Вэнс в Твиттере, превратившемся в процессе ребрендинга в X. Он также разместил фотографию Зеленского, который на самом деле выступал перед законодателями не в зале заседаний, а в небольшой старой палате сената, которую часто используют для проведения торжественных мероприятий.

Другой сенатор-республиканец и сторонник Трампа Джош Хоули (Josh Hawley) назвал Зеленского благодарным и уважительным, но пожаловался, что команда Байдена не поставила четкие цели для "победы" в этом вооруженном конфликте.

"Они не знают. Они просто хотят бесконечно получать больше денег", – сказал Хоули.

Его комментарии демонстрируют те настроения, которым часто вторят республиканские избиратели. По их мнению, США ввязались в нескончаемый конфликт, пусть даже американские войска в нем не участвуют. Трамп усиливает эту обеспокоенность, предупреждая, что помощь Байдена Украине может спровоцировать третью мировую войну с Россией.

Сомнения в правильности американской политики усиливаются и из-за провала долгожданного украинского контрнаступления, в ходе которого ВСУ не удалось переломить хребет российской армии и занять плотно заминированные территории.

Между тем, все надежды на долгосрочное мирное соглашение разбиваются о решимость Украины вернуть утраченные земли. Кроме того, всем известно, что Россия имеет привычку игнорировать договоренности о прекращении огня в этом регионе. У Путина немало стимулов продолжать военные действия. Это важно для его престижа и стремления воссоздать обширную сферу российского влияния. Возможно также, что он дожидается смены власти в Белом доме и возвращения Дональда Трампа, который стремится прекратить боевые действия на российских условиях.

Все это значит, что обещания Байдена быть вместе с Зеленским "столько, сколько потребуется", не такие уж и твердые, как когда-то казалось. Конца самому крупному после Второй мировой войны вооруженному конфликту в Европе не видно, и в этих условиях участь Украины кажется все больше и прочнее связанной с политической судьбой Байдена.

Автор статьи: Стивен Коллинсон (Stephen Collinson)