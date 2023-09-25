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ЦАМТО

В Польшу доставлены очередные самолеты FA-50GF

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Публичная презентация двух первых полученных военно-воздушными силами Польши легких боевых самолётов FA-50GF Fighting Eagle производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) (польские бортовые номера "5001" и "5002").
Публичная презентация двух первых полученных военно-воздушными силами Польши легких боевых самолётов FA-50GF Fighting Eagle производства южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) (польские бортовые номера "5001" и "5002"). Минск-Мазовецкий, 21.08.2023.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 22 сентября. По информации польского издания Polska Zbrojna, в Польшу доставлена очередная партия легких боевых самолетов FA-50GF южнокорейской компании Korean Aerospace Industries (KAI).

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что транспортный самолет с парой FA-50 совершил посадку в аэропорту Варшавы 19 сентября. Как предполагается, поставка первых 12 ед. FA-50GF будет завершена к концу года.

Как сообщал ЦАМТО, 16 сентября 2022 года в Минске-Мазовецком состоялась церемония подписания двух исполнительных контрактов на приобретение для ВВС Польши легких боевых самолетов FA-50 южнокорейской компании Korean Aerospace Industries (KAI).

Предметом первого контракта является поставка 12 легких боевых самолетов FA-50GF (Gap Filler) в конфигурации, аналогичной заказанной ВВС Республики Корея, вместе с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость данного контракта составляет около 705 млн. долл. Самолеты должны быть поставлены ВВС Польши во второй половине 2023 года, а поставки всех компонентов будут завершены к концу 2025 года.

Предметом второго контракта, заключенного Агентством по вооружениям МНО Польши и Korean Aerospace Industries, является поставка 36 легких боевых самолетов FA-50PL с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость этого контракта составляет около 2,3 млрд. долл. Поставки самолетов, которые будут выполнены в конфигурации, соответствующей дополнительными требованиями ВВС Польши, начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года. Позднее первые 12 поставленных FA-50 будут модернизированы до стандарта FA-50PL.

Выкатка первого FA-50GF состоялась 7 июня 2023 года на предприятии KAI в Сачхоне. Первые два FA-50GF были доставлены в Польшу в июле. Их официальная демонстрация состоялась 21 августа на авиабазе в Минске-Мазовецком. Еще два самолета были доставлены в Польшу в августе.

FA-50 – это легкий боевой самолет, созданный на базе учебно-тренировочного самолета Т-50. Он оснащен современной авионикой, РЛС управления огнем. Вооружение включает 20-мм пушку, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также несколько типов авиабомб. FA-50 способен развивать максимальную скорость 1,5М (1837,5 км/ч).

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Страны
Польша
Южная Корея
Продукция
FA-50
ПАК ФА
Компании
KAI
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