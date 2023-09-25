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ТАСС

Шмыгаль высоко оценил оборонительные сооружения россиян на Запорожье

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Сватовский оборонительный рубеж
Сватовский оборонительный рубеж.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Премьер-министр Украины также предложил Киеву "создавать эффективную полосу фортификаций"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высоко оценил оборонительные сооружения российской армии на запорожском направлении, не позволившие украинским военным осуществить планы контрнаступления.

"Мы видим, как россияне за полгода укрепились на запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше. По всем направлениям, по всей линии фронта", - сказал он на Региональном экономическом форуме в Киеве и призвал сделать это в сжатые сроки.

"Мы должны создавать эффективную полосу фортификаций. <...> Надо делать это быстро, особенно <...> где ведутся боевые действия. Инструменты для этого есть", - подчеркнул глава правительства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки так называемого контрнаступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.

На днях находившийся с визитом в США президент Украины Владимир Зеленский признал, что не знает, смогут ли ВСУ добиться успеха в рамках контрнаступления до конца года. Тем не менее он пообещал, что украинские военные будут продолжать наступательные действия в течение осени и зимы. 

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