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bmpd.livejournal.com

Новый пакет американской военной помощи Украине на 325 миллионов долларов

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Министерство обороны США 21 cентября 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 325 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 47-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года. При этом заявлено, что данный пакет включает помощь, ранее санкционированную в рамках PDA, но "сэкономленную" в рамках процесса переоценки объема ранее выделенной помощи по линии PDA, завершившегося в июне, а также помощь в рамках нового PDA.

Полученная вооруженными силами Украины боевая машина M1097 HMMWV американского зенитного ракетного комплекса ближнего действия AN/TWQ-1 Avenger (с) социальные сети

В рамках нового пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- старые авиационные управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder класса "воздух-воздух" малой дальности для использования в качестве зенитных ракет [предположительно, в составе зенитных ракетных систем NASAMS];

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- зенитные ракетные комплексы ближнего действия Avenger [с зенитными управляемыми ракетами Stinger];

-12,7-мм пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

- 155-мм артиллерийские выстрелы, включая кассетные снаряды;

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;

- более 3 млн патронов для стрелкового оружия;

- 59 "легких тактических машин" [видимо, имеются в виду легкие бронированные машины Oshkosh JLTV];

- подрывные заряды для разминирования;

- запасные части и другое полевое имущество.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
AN/TWQ-1 ЗРК
BGM-71 ТOW
GMLRS
HIMARS
HMMWV
Javelin ПТРК
JLTV
NASAMS
Компании
Oshkosh
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