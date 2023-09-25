Новый пакет американской военной помощи Украине на 325 миллионов долларов

Министерство обороны США 21 cентября 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 325 миллионов долларов. Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 47-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года. При этом заявлено, что данный пакет включает помощь, ранее санкционированную в рамках PDA, но "сэкономленную" в рамках процесса переоценки объема ранее выделенной помощи по линии PDA, завершившегося в июне, а также помощь в рамках нового PDA.
Полученная вооруженными силами Украины боевая машина M1097 HMMWV американского зенитного ракетного комплекса ближнего действия AN/TWQ-1 Avenger (с) социальные сети
В рамках нового пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:
- старые авиационные управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder класса "воздух-воздух" малой дальности для использования в качестве зенитных ракет [предположительно, в составе зенитных ракетных систем NASAMS];
- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;
- зенитные ракетные комплексы ближнего действия Avenger [с зенитными управляемыми ракетами Stinger];
-12,7-мм пулеметы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;
- 155-мм артиллерийские выстрелы, включая кассетные снаряды;
- 105-мм артиллерийские выстрелы;
- противотанковые ракетные комплексы Javelin;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;
- более 3 млн патронов для стрелкового оружия;
- 59 "легких тактических машин" [видимо, имеются в виду легкие бронированные машины Oshkosh JLTV];
- подрывные заряды для разминирования;
- запасные части и другое полевое имущество.