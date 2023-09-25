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ТАСС

СМИ: у 12 из 20 переданных ВСУ Данией танков обнаружили неисправности

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Украинские солдаты возле танка Leopard 1A5
Украинские солдаты возле танка Leopard 1A5.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Наличие проблем подтвердил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, передает телеканал TV2

СТОКГОЛЬМ, 22 сентября. /ТАСС/. Cерьезные или мелкие неисправности были обнаружены в 12 из 20 танков типа Leopard 1A5, которые Дания уже передала Киеву. Об этом сообщает телеканал TV2.

Наличие проблем подтвердил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен. У двух из 10 машин, которые пока находятся в Польше, есть существенные дефекты.

По мнению телеканала, хотя Украина получает некачественную технику, это не является определяющим для исхода боя.

Танки передаются в рамках сотрудничества Дании, Германии и Нидерландов, ответственность за техподготовку машин несет Германия (компания FFG). Всего планируется поставить почти 100 танков этого типа, ремонт начнется на следующей неделе. ВСУ пока не подготовили механиков, способных устранить серьезные неисправности.

Leopard 1A5 был снят с вооружения в датских ВС в 2005 году. 

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Польша
Украина
Продукция
Leopard-1
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