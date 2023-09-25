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РИА Новости

"Американцы этого больше всего боятся". Военный эксперт об АПЛ будущего

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Новейшая подлодка "Арктур"
Новейшая подлодка "Арктур".
Источник изображения: © ЦКБ "Рубин"

Военный эксперт Баранец: АПЛ "Арктур" будет оснащена ракетами для разных целей

В чем главная особенность российского проекта стратегической атомной подводной лодки будущего, рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

В Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" работают над созданием стратегической атомной подводной лодки будущего. Речь идет о концепции "Арктур". Как сообщал ранее заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрей Баранов, субмарины нового поколения планируется максимально оснастить оружием, в том числе беспилотниками, при этом по размерам они будут меньше современных АПЛ.

Одновременно ЦКБ разрабатывает другие проекты, отметил Андрей Баранов в беседе с РИА Новости. "Концепция "Арктура" не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе", – сказал он.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, в чем уникальность проекта "Арктур".

"Атомные подводные лодки, которые есть у России, вооружены разными ракетами, они даже по-разному называются: многофункциональная АПЛ, стратегический ракетоносец и так далее. Бывают ракеты стратегические, они летят от пяти тысяч километров и дальше, у других – меньшая дальность, но, допустим, боеголовки мощнее. Уникальность "Арктура" в том, что там могут быть разные ракеты на борту. Эта идея уже реализована у нас в лучших зенитных ракетных комплексах, например, в С-500. Раньше мы одинаковые ракеты ставили, а потом поняли, что под каждую цель нужно подбирать адекватные средства поражения. Молотом же мух не бьют. Если летит стратегическая ракета – это одна цель, а если самолет – то другая", – объяснил Виктор Баранец.

По словам военного эксперта, подлодки будущего сделают Военно-морские силы России более гибкими и эффективными. Роль АПЛ в обеспечении безопасности страны трудно переоценить, отметил он.

"Их роль огромна, если брать в расчет самый страшный вариант, то есть ядерную войну. Представьте себе атомную подлодку, которая ходит по морям где-нибудь в нейтральных водах Тихого океана или Атлантики, и у нее есть ракеты. Попробуйте ее поймать. Американцы этого больше всего боятся. Чтобы засечь подлодку, ее надо обнаружить заранее, а она еще умеет убегать. Американцы часто жалуются, что пропадает на неделю атомная российская подлодка, они не могут ее найти, бьют панику. Этот подводный ядерный меч представляет для них большую угрозу и остужает головы тех, кто мечтает победить Россию с помощью ядерного оружия", – заключил Виктор Баранец.
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Россия
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С-500
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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