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ЦАМТО

Оборонный бюджет Финляндии в 2024 ф.г. составит 6,2 млрд. евро

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: © Flickr / Haprog

ЦАМТО, 22 сентября. Оборонный бюджет Финляндии в 2024 финансовом году составит в общей сложности 6,2 млрд. евро или 2,3 проц. от прогнозируемого валового внутреннего продукта.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Финляндии, в бюджетном предложении Силам обороны выделено 259 млн. евро для замены переданных Украине средств. В целом, на закупки военной продукции в 2024 ф.г. будет выделено около 1,5 млрд. евро.

Согласно одобренному рамочному периоду плана обороны на 2024-2027 годы объем ассигнований Министерству обороны Финляндии (ежегодный) составит 6,2 млрд. евро в 2024 и 2025 годах и снизится до 5,8 млрд. евро в 2026 и 2027 годах. Расходы на оборону в процентах от прогнозируемого годового ВВП останутся в пределах 2 проц. Изменение уровня ассигнований вызвано, главным образом, ежегодными колебаниями финансирования проекта приобретения многоцелевых истребителей F-35A Block.4 "Лайтнинг-2".

Рамочный план включает финансирование прямых расходов, связанных с НАТО, а также получение компенсации за материальную поддержку, оказанную Украине.

В отдельном дополнительном бюджете в 2023 ф.г. ассигнования по линии Министерства обороны предлагается увеличить в общей сложности примерно на 213 млн. евро для замены переданной Украине техники на новую.

Кроме того, в дополнительном бюджете предусмотрено в общей сложности выделить 579 млн. евро на замену переданного Украине военного оборудования и техники, начиная с 2024 года. Ранее на такие закупки уже было выделено 776 млн. евро.

Вышеупомянутые ассигнования заложены в бюджетах на 2023-2028 годы. Таким образом, на данный момент в рамках материальной поддержки Украины компенсационные закупки оцениваются в сумму около 1,36 млрд. евро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Продукция
F-35A
Проекты
NATO
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