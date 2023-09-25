"Длинная рука" российских "стратегов": чем бомбардировщики ВКС РФ поражают цели на Украине

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км. Об этом говорится в видео, обнародованно...

Отличительной особенностью специальной военной операции на Украине стало массированное применение высокоточного оружия большой дальности, размещенного на кораблях, подводных лодках и дальних бомбардировщиках. Российское военное ведомство неоднократно сообщало о нанесении групповых ударов по важным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ), объектам военной промышленности и инфраструктуры.

Чемпионы в тяжелом весе

Воздушными носителями дальнобойных крылатых ракет являются стратегические бомбардировщики ВКС России — сверхзвуковой реактивный Ту-160 и дозвуковой турбовинтовой Ту-95. Оба самолета входят в воздушный компонент стратегических ядерных сил РФ, имея возможность запускать боеприпасы со специальной боевой частью. И оба — уникальны.

Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. По данным Минобороны РФ, дальность его полета без дозаправки превышает 14 тыс. км. В настоящее время выпуск "стратега", приостановленный в 1990-х годах, возобновлен в глубоко модернизированном варианте Ту-160М.

Cтратегический бомбардировщик Ту-160. Источник: Министерство обороны РФ/ ТАСС

Это потребовало полной оцифровки конструкторской документации, восстановления уникальных технологий, запуска новых производств и больших объемов организационной работы. В текущем году войска ожидают поступления четырех новых ракетоносцев данного типа. Независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine отметило, что Ту-160М является сейчас единственным стратегическим бомбардировщиком, выпускаемым серийно.

Другая тяжелая машина КБ "Туполев" — Ту-95 (по классификации НАТО — Bear, "Медведь"). Первый полет четырехмоторный бомбардировщик совершил еще в 1952 году, однако высокий модернизационный потенциал позволяет непрерывно совершенствовать его возможности, адаптируя самолет к современным средствам поражения. В настоящее время ракетоносец модернизирован до варианта Ту-95МС. Летающий "Медведь" также удерживает несколько рекордов: это самый быстрый в мире винтовой самолет и единственный турбовинтовой бомбардировщик. Запас топлива позволяет пролететь ему свыше 10 тыс. км.

"Стратегическая дальность — дальность, которая начинается от 5,5 тыс. км. <...> Если учесть, что сам стратегический самолет может находиться в воздухе много-много часов — все зависит от усталости экипажа, от человеческих качеств членов экипажа, — и может дозаправляться в воздухе, то летать он может на любую дальность", — пояснил в беседе с ТАСС военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Также он напомнил, что в настоящее время в России создается новый стратегический бомбардировщик, который будет иметь дозвуковую скорость полета.

Перспективная машина, называемая авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА), спроектирована по схеме "летающее крыло" с использованием технологий и материалов, снижающих его радиолокационную заметность. Уже испытан ее двигатель, проверяются катапультные кресла, разрабатывается передовой бортовой комплекс обороны.

Военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что Россия применяет дальние бомбардировщики впервые после Второй мировой войны. "До этого времени стратегическая авиация у нас выступала в качестве фактора сдерживания", — рассказал он ТАСС. В то же время, по его словам, Соединенные Штаты использовали такие самолеты во множестве своих военных операций по всему миру. "Это, например, использование бомбардировщиков В-52 в войнах против Вьетнама, во всех войнах в Персидском заливе против Ирака, против Ливии, Сербии. [Малозаметный бомбардировщик] В-2, еще одна составляющая стратегической авиации США, активно использовался для нанесения ударов в Ираке и Афганистане", — напомнил Леонков.

Межконтинентальный беспилотник

Основной ударной силой стратегических ракетоносцев, как понятно из названия, является ракетное оружие. Ту-160М способен нести 12 крылатых ракет большой дальности в двух барабанных пусковых установках внутри фюзеляжа, а максимальная масса его боевой нагрузки составляет 45 т. Бомбовый отсек Ту-95МС способен вместить до шести боеприпасов.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС. Источник: Министерство обороны РФ/ ТАСС

Технически дальнобойная крылатая ракета класса "воздух — поверхность" — одноразовый реактивный беспилотник самолетного типа. Держаться в воздухе ей позволяет подъемная сила, создаваемая крылом небольшой площади, а тягу обеспечивает малогабаритный турбореактивный двигатель. У боеприпаса есть бортовая навигационная система, и он летит согласно полетному заданию, введенному перед пуском.

Оружие устрашения Первой серийной крылатой ракетой, применявшейся в том числе с авиационного носителя, стала немецкая "Фау-1" в годы Второй мировой. Снаряд с массой боевой части до тонны был оснащен пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Под управлением автопилота он мог лететь на расстояние в несколько сотен километров, а затем пикировал в район цели. Этого было достаточно для обстрелов территории Великобритании. Однако из-за низкой точности немецкая ракета не могла прицельно поражать объекты и использовалась скорее для устрашения жителей Британских островов - так гитлеровцы пытались сломить их волю к сопротивлению. Благодаря малой надежности и невысокой скорости большой процент "Фау-1" падал в море, поражался зенитной артиллерией и истребительной авиацией.

Российские стратегические бомбардировщики могут применять несколько типов крылатых ракет. Новейшая из них — Х-БД, которую продемонстрировали лидеру КНДР Ким Чен Ыну, посещавшему Россию с 12 по 17 сентября, в ходе его визита на аэродром Кневичи в Приморье. Внешний вид новинки не раскрывался, однако командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что ее дальность превышает 6,5 тыс. км.

"Такая дальность предназначена для того, чтобы самолет не заходил в зону действия системы противовоздушной обороны противника. Чтобы он мог поразить цель, не входя в эту зону", — рассказал Литовкин, отметив, что российские "стратеги" ракетами такого класса дотягивались до складов, баз хранения боевой техники и горюче-смазочных материалов даже в тыловых районах Украины.

Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу в международном аэропорту Кневичи (Владивосток). Источник: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Крылатые ракеты большой дальности следуют к целям на дозвуковой скорости. По мнению Леонкова, такое решение связано с тем, что во главу угла поставлена дальность применения боеприпасов.

Еще одна стратегическая крылатая такета, Х-101, подтвердила свою эффективность в боевых условиях, уничтожая объекты международных террористических группировок во время сирийской операции российских Вооруженных сил. По данным Минобороны РФ, высокоточный боеприпас сконструирован с применением технологий малозаметности, благодаря чему ракета "практически невидима для любых средств ПВО". Дальность полета Х-101 составляет 4,5 тыс. км, а точность поражения цели — несколько метров.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал ТАСС о том, что ракета использует комбинированную систему наведения, включая инерциальную и оптико-электронную. "Она (ракета) может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения, имеется возможность принципиального перенацеливания ракеты на другой объект. Программируются контрольные точки маршрута, а также цели, которые ракета может поразить, а затем возможна смена цели в ходе выполнения боевой задачи", — пояснил он, добавив, что бортовые системы выполнены из российских комплектующих. По словам эксперта, в предыдущих поколениях таких ракет использовалась продукция бывших стран СССР.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 Военно-космических сил России выпускает крылатую ракету Х-555 по объекту ИГ в Сирии. Источник: Министерство обороны РФ

Также российская стратегическая авиация применяет крылатую ракету большой дальности класса "воздух — поверхность" Х-555. Это модификация ракеты Х-55, в которой ядерная боевая часть заменена на обычную в различных вариантах: осколочно-фугасную, проникающую для разрушения укрепленных сооружений, а также кассетную. По данным из открытых источников, у ракеты модернизирована бортовая аппаратура, и она может ориентироваться не только с помощью инерциальной системы и сигналов навигационных спутников, но и по изображению местности. Все это позволяет поражать цели с точностью 5–10 м. Боеприпас также применялся ВКС России во время операции в Сирии. Х-555 может быть оснащена дополнительными конформными (тесно прилегающими к фюзеляжу) топливными баками, что позволяет ей поражать цели на расстоянии 2,5 тыс. км.

Самолет-снаряд против корабля В конце 1940-х годов в Советском Союзе была начата разработка комплекса "Комета" с авиационными крылатыми ракетами или, как их тогда называли, самолетами-снарядами КС-1. Он был призван дать асимметричный ответ агрессивному курсу США и стран НАТО, обладавшим к тому времени ядерным арсеналом и десятками авианосцев - носителей ядерного оружия. Комплекс, поступивший на вооружение в 1953 году, состоял из дальнего четырехмоторного бомбардировщика Ту-4, под крылом которого подвешивались две КС-1. Ракеты с реактивным двигателем, похожие на уменьшенные копии истребителя МиГ-15, были способны в составе комплекса поражать морские и наземные цели на дистанции до 150 км.

"Ракеты у России не собираются заканчиваться"

Западные санкции, призванные усложнить работу российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также широкое применение высокоточного ракетного вооружения в ходе СВО дали повод зарубежным официальным лицам и военным экспертам заявлять об опустошении российских арсеналов. Однако интенсивность ударов российских Вооруженных сил не снижается.

С начала спецоперации предприятия отечественного ОПК кратно нарастили выпуск военной техники и боеприпасов. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), выпускающая авиационные ракеты большой дальности, выполняет поручение министра обороны РФ Сергея Шойгу удвоить объемы производства. Помимо этого, оружейники перешли на серийный выпуск новейших образцов вооружений, ранее производившихся опытными партиями.

"Продолжение российских ударов в 2023 году ясно показало: нереалистично ожидать, что у России когда-нибудь "закончатся" ракеты. Несмотря на санкции и экспортный контроль, представляется вероятным, что Россия сможет и дальше производить или иным образом получать оружие большой дальности", — говорится в статье с красноречивым названием "Ракеты у России не собираются заканчиваться", опубликованной Центром стратегических и международных исследований США CSIS в июне.

Виктор Бодров