Войти
ТАСС

Правила осеннего призыва в 2023 году не изменятся

252
0
0
Источник изображения: Владимир Смирнов/ ТАСC

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывники будут получать повестки в бумажной форме, но штраф за неявку в военкомат без уважительной причины с октября будет повышен

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдет по прежним правилам: призывники будут получать повестки в бумажной форме, но штраф за неявку в военкомат без уважительной причины с октября будет повышен. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними - основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме", - подчеркнул Картаполов.

Глава комитета Думы напомнил, что новые нормы о реестре воинского учета и реестре повесток "начнут работать с момента создания этого реестра, которым занимается Минцифры". Ранее замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщал, что реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года.

"Но надо понимать, что у нас есть регионы, где уже создана вся инфраструктура, и они готовы к запуску такого реестра, а есть регионы, где такую систему сейчас запустить невозможно, они не готовы", - отметил Картаполов.

Он подчеркнул, что невозможно запустить работу единого для всей страны реестра только в части регионов. "Но при этом необходимо протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня. Поэтому в тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки", - сказал депутат.

Картаполов также особо подчеркнул, что в этом случае электронные повестки будут только дублировать традиционные. "Основным документом до полноценного запуска реестра остаются повестки в письменной форме", - добавил глава комитета.

Единственное отличие осеннего призыва этого года от предыдущих будет в том, что штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышается до 30 тыс. рублей (сейчас максимальный размер штрафа составляет 3 тыс. рублей). "Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины", - отметил Картаполов.

Он также добавил, что принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года, а "молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас".

Традиционно осенний призыв начинается с 1 октября после указа президента, он издается в конце сентября. Набор в ВС РФ обычно организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). При этом в соответствии с законодательством граждане 24 муниципальных образований пяти субъектов РФ (Якутия, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ) призываются на военную службу только летом из-за возможных проблем с транспортом в осенне-зимний период. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.06.2016
Угар сабли
24.07.2015
Медведев: надо восстановить оборонную инфраструктуру Курил
07.04.2015
Зенитчики Сухопутных войск осваивают зенитную ракетную систему С-300В4
15.07.2014
Холдинг «Вертолеты России» представит на салоне в Фарнборо военные и гражданские модели вертолетов
09.09.2013
Через 1,5 года сухопутные войска перейдут на использование танков типа Т-72 и Т-90А - Минобороны
30.11.2012
«Потом его и на шашлык можно пустить»
30.08.2006
Россия и США начали работу по подготовке соглашения о защите информации в космической деятельности – С.Иванов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 08:50
  • 41
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 08:33
  • 55472
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.09 06:13
  • 1
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 25.09 05:28
  • 36
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.09 13:53
  • 28
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.09 09:19
  • 3
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 23.09 17:10
  • 1
Беспилотный отряд БОБР за год на СВО поразил более 100 единиц военной техники
  • 23.09 00:09
  • 2
ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»
  • 22.09 23:53
  • 1
В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»
  • 22.09 16:49
  • 0
Различия в методах укрепления взаимоотношений продвигаемых Беларусью и коллективным Западом
  • 22.09 16:22
  • 37
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 11:28
  • 1
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия