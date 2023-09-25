В корпусах сотен танков британской армии потенциально может содержаться ядовитый асбест

Daily Express: Британия поставила ВСУ технику, которая может содержать асбест

Тысячи единиц британской военной техники, в том числе поставленные ВСУ танки Challenger 2, могут содержать смертельно опасные материалы из асбеста, пишет Daily Express. Это вещество вызывает тяжелые заболевания легких, отмечается в статье.

Начальник Генштаба генерал сэр Патрик Сандерс ранее пожаловался, что некоторая техника, стоящая на вооружении британской армии, была выпущена еще в 60-х годах. Он сравнил эту ситуацию с использованием "телефонов с дисковым набором в эпоху iPhone".

Министерство обороны Соединенного Королевства признало, что более двух тысяч единиц британского вооружения могут содержать в своих корпусах потенциально смертельно опасные материалы из асбеста.

Это вещество может содержаться в танках Challenger 2, часть из которых была отправлена Украине, в боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.

Воздействие асбеста может приводить к развитию смертельных заболеваний, таких как мезотелиома, которая является одной из форм рака, а также тяжелые формы фиброза легких. Люди, вдыхавшие частицы этого вещества, могут пострадать от последствий спустя много лет после непосредственного взаимодействия с ним.

Теневой министр обороны Джон Хили (John Healey) заявил, что эта информация вызывает "серьезную тревогу". Консервативная партия не выполняет свой "особый долг" перед вооруженными силами страны, добавил он.

В Минобороны заявили, что в настоящее время "разрабатываются планы по устранению" любых потенциально смертоносных асбестосодержащих материалов.

Представители министерства сообщили, что в общей сложности 2699 единиц техники, принадлежащей британской армии, содержат в своих корпусах асбест, хотя в эксплуатации сегодня таких машин намного меньше.

Министр оборонных закупок Джеймс Картлидж (James Cartlidge) подтвердил эту информацию в письме Лейбористской партии. Асбестосодержащие материалы, которые встречаются в природе, применялись в XX веке в сборке танков, кораблей и самолетов.

Но, как пишет газета Times, эти материалы "при повреждении распадаются на крошечные волокна, и длительный контакт с ними приводит к неизлечимым болезням легких".

В списке техники, в корпусах которой содержится асбест, оказались 765 бронетранспортеров Bulldog, 324 танка Challenger 2, 75 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Challenger, 11 бронеавтомобилей Fuchs, 14 разведывательных вертолетов Gazelle, 31 высокомобильный прицеп, 841 вездеход Pinzgauer, 64 бронеавтомобиля Stormer, 540 БМП Warrior и 34 вертолета Wildcat.

Теневой министр Хили заявил, что в случае прихода к власти в следующем году лейбористы сделают все возможное, чтобы передать на вооружение безопасную технику.

"На министрах лежит особый долг перед теми, кто готов поставить на кон свою жизнь, защищая Великобританию и ее интересы. Масштабы содержания асбеста в оборудовании британской армии вызывает серьезную тревогу", – сказал Хили.

"После 13 лет у власти консерваторы так и не сумели наладить систему оборонных закупок, которую Комитет по распределению государственных средств назвал “сломанной и впустую тратящей деньги налогоплательщиков”".

"Наши вооруженные силы вынуждены использовать устаревшее и содержащее асбест оборудование. Лейбористская партия обеспечит их всем необходимым, чтобы они могли уверенно сражаться и выполнять наши обязательства перед НАТО".

Представитель Министерства обороны Великобритании подчеркнул: "Безопасность личного состава является нашим главным приоритетом. В настоящее время разрабатываются планы по скорейшему устранению асбеста в нашем оборудовании, а также проводится оценка рисков с целью обезопасить наших людей".

"Эти цифры отражают наихудший сценарий. Большая часть упомянутой техники уже либо снята с вооружения, либо не содержит асбеста, либо с нее были сняты детали, изготовленные из асбестосодержащих материалов".

"Наличие асбестосодержащих материалов само по себе не создает риска для здоровья, а оборудование, содержащее асбест сверх установленных норм, может эксплуатироваться только специалистами".

Автор статьи: Том Уотлинг (Tom Watling)