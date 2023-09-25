Россия и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности

Песков: Москва и Минск работают над совместной концепцией безопасности

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. РФ и Белоруссия работают над совместной концепцией безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как об этом говорилось уже на высшем уровне, эта работа ведется", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, в какой стадии сейчас концепция безопасности РФ и Белоруссии.

В апреле президент России Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.