Замглавы ЦКБ "Рубин": против морских дронов оптимальны боновые заграждения

ЦАМТО, 22 сентября. Для борьбы против морских дронов оптимально использование боновых заграждений, заявил в интервью "РИА Новости" заместитель генерального директора ЦКБ "Рубин" Андрей Баранов.

ЦКБ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников.

"Пойдем от простого к сложному: морские подходы к базам, портам и тому подобной инфраструктуры, помимо всего прочего, охраняют боновые сети. В подводной войне давно применяются торпеды, которые схожи с необитаемыми аппаратами, средства противоторпедной защиты тоже известны, с учетом новых угроз они развиваются и модифицируются", – сказал А.Баранов.

По его словам, технически возможны и другие варианты противодействия, "но пока это закрытая тема".