Зеленский заявил, что ВСУ продолжат контрнаступление осенью и зимой

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский американским СМИ после переговоров в Конгрессе США и Белом доме.

"Мы сделаем все возможное, чтобы не останавливаться в тяжелые дни осенью, когда будет плохая погода, и зимой", - цитирует его агентство Bloomberg.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.

На фоне неудач в контрнаступлении ВСУ на Западе начинают сомневаться, сможет ли украинская армия продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи осенью или зимой. Об этом, в частности, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на десятки опрошенных западных политиков. По мнению газеты Die Welt, малоуспешное украинское контрнаступление указывает на то, что ВСУ не смогут дать мощный отпор России предстоящей зимой и Киев будет вынужден пойти на мирные переговоры с Москвой под массированным давлением Запада.

Если же украинская армия не сможет достичь своей цели - перерезать сухопутный коридор, связывающий Крым с остальной частью России, - то Украина и Запад могут быть вынуждены пойти на территориальные уступки РФ, что станет для них "сокрушительным поражением", выразил мнение эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье для газеты The Daily Telegraph.