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ЦАМТО

США передали патрульные катера Береговой охране Тринидада и Тобаго

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FPC Береговой патрульной службы Тринидад и Тобаго. Фото с сайта austal.com.

ЦАМТО, 22 сентября. США безвозмездно передали Береговой охране Тринидада и Тобаго четыре скоростных речных патрульных катера и модернизированный Центр управления морскими операциями.

Церемония передачи состоялась на военно-морской базе Стейблс-Бей (Чагуарамас) в присутствии посла США в Порт-оф-Спейн Кэндис Бонд и министра национальной безопасности островного государства Фицджеральда Хиндса.

Как сообщает Infodefensa.com, пакет помощи на сумму 1,6 млн. долл. финансировался через Южное командование ВС США и Бюро по вопросам международной борьбы с торговлей наркотиками и правоохранительной деятельности (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs - INL) Государственного департамента США. Катера будут применяться для противодействия незаконному обороту наркотиков, контрабанде огнестрельного оружия и торговле людьми.

Как указано в заявлении Министерства национальной безопасности Тринидада и Тобаго, Центр управления морскими операциями (MOCC), который недавно был отремонтирован и модернизирован, позволит Вооруженным силам Тринидада и Тобаго более эффективно контролировать движение судов, интегрировать технологии геопространственного картографирования для оптимизации выполнения задач.

Береговая охрана Тринидада и Тобаго располагает одним из самых современных флотов в регионе карибских островов и в последние годы получила несколько патрульных и вспомогательных судов.

Как стало известно Infodefensa.com, в состав Береговой охраны Тринидада и Тобаго, в частности, входят: патрульное судно водоизмещением 1000 т, построенное китайской CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company (HPWS), два патрульных катера класса "Кейп", построенные австралийской Austal в 2001 году, шесть судов, заказанных у Damen в середине прошлого десятилетия (четыре патрульных катера класса Stan Patrol 5009 и два вспомогательных судна Fast Crew Supplier 5009).

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Austal
Damen Shipyards
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