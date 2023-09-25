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Запад отказался давать "гарантии безопасности" Украине

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Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, 12 июля 2023 года
Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, 12 июля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Киев настаивает на том, что после окончания конфликта должен получить "гарантии безопасности", которые должны быть прописаны "черным по белому", пишет "Украинская неделя". Однако западные покровители Зеленского предпочитают отмалчиваться и оттягивают начало мирных переговоров.

Переговоры по двусторонним гарантиям безопасности для Украины продвигаются медленно. Иначе не могло и быть, потому что Украине выпала печальная судьба "первопроходца" в наработке такой модели. Киев несколько продвинулся в переговорах с государствами – "депозитариями" ядерного оружия: США, Великобританией и Канадой. С руководством этих трех государств обсуждаются форма и содержание соответствующих документов. Учитывая досадный опыт Будапештского меморандума от 1994 года, украинские дипломаты отмечают, что такие соглашения должны предусматривать четкие обязательства.

Понятно, что предметный договор сложнее и заключать, и ратифицировать, чем всеобщую декларацию, поэтому быстрых решений ждать не стоит. Нехватка прецедентов в международном праве также усложняет процесс. Украине в последнее время не раз сначала говорили "нет", потом – "увидим", а дальше Киев получил и наступательное оружие, и танки, и статус кандидата в Европейский союз. С гарантиями безопасности, очевидно, ситуация будет развиваться аналогично. Но пока неясно, сколько времени потребуется, чтобы ратифицировать первую такую сделку.

"Мы не на соревнованиях", – ответила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой. А спросили мы, не планирует ли ее страна стать первой в Европе, кто предоставил бы Украине гарантии безопасности. "Мы работаем над этим, начиная с Вильнюса, – уточнила глава французского дипломатического ведомства. – На саммите НАТО страны G7 выразили свою поддержку и намерение заключить соглашения по безопасности с Украиной".

Итак, спешим медленно. Похоже, в переговорах с американцами Киев продвинулся немного дальше, чем с остальными. Офис президента Украины официально сообщил о начале таких переговоров третьего августа. "Сейчас у нас есть двадцать девять стран, которые подписались под декларацией, опубликованной G7 по итогам саммита НАТО, – подчеркнул государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве. – Мы на ранних стадиях прямых обсуждений с Украиной о том, какими будут различные элементы. Другие страны также участвуют или начинают участвовать в этих обсуждениях. И я думаю, процесс будет развиваться в ближайшие месяцы".

Какой будет модель поддержки Украины, пока не понятно. Западная пресса часто ссылается на опыт Израиля и Южной Кореи, но буквально заимствовать его – нереально в принципе. "Учитывая географические, исторические и политические разногласия эти модели вообще не имеют смысла", – считает старший вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA, Варшава и Вашингтон) Эдвард Лукас. По его мнению, для Киева "было бы большой ошибкой соглашаться на любые варианты, кроме полноценного членства в НАТО".

"Украина (население – сорок миллионов) имеет одного плохого соседа; Израиль (население – десять миллионов) не имеет ни одного хорошего, – объясняет Эдвард Лукас. – У Израиля есть только один важный союзник – далекие Соединенные Штаты. Украина имеет их много, и преимущественно рядом. В обеих странах имеются внутренние расколы, но разных масштабов. Конфликт свел на нет языковые и другие расколы на Украине. Вместо этого поляризация в Израиле растет. Очень маловероятно (слава богу!), что урегулирование территориального конфликта на Украине выльется в нечто подобное сектору Газа и Западному берегу Иордана".

Опыт Южной Кореи также напрямую не проецируется на украинскую ситуацию. Согласие на прекращение огня вместо четкого мирного соглашения – это перспектива нового конфликта, которой не обойти. Северная Корея по военному потенциалу и геополитическим амбициям не сравнима с Россией. Семьдесят лет мира на Корейском полуострове – не аргумент в вопросе решения конфликта между Москвой и Киевом. Речь идет о совсем других цивилизационных вызовах и геополитическом контексте.

Потребность полной перезагрузки механизмов безопасности начинают понимать и в западных столицах. Но понимать – одно, принять эту реальность – другое, а начать конструктивно действовать – третье. Сколько времени понадобится на наработку действенной модели? Было бы хорошо, если бы ответ на этот вопрос нашелся как можно скорее.

Автор: Алла Лазарева

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