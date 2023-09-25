Запад отказался давать "гарантии безопасности" Украине

Киев настаивает на том, что после окончания конфликта должен получить "гарантии безопасности", которые должны быть прописаны "черным по белому", пишет "Украинская неделя". Однако западные покровители Зеленского предпочитают отмалчиваться и оттягивают начало мирных переговоров.

Переговоры по двусторонним гарантиям безопасности для Украины продвигаются медленно. Иначе не могло и быть, потому что Украине выпала печальная судьба "первопроходца" в наработке такой модели. Киев несколько продвинулся в переговорах с государствами – "депозитариями" ядерного оружия: США, Великобританией и Канадой. С руководством этих трех государств обсуждаются форма и содержание соответствующих документов. Учитывая досадный опыт Будапештского меморандума от 1994 года, украинские дипломаты отмечают, что такие соглашения должны предусматривать четкие обязательства.

Понятно, что предметный договор сложнее и заключать, и ратифицировать, чем всеобщую декларацию, поэтому быстрых решений ждать не стоит. Нехватка прецедентов в международном праве также усложняет процесс. Украине в последнее время не раз сначала говорили "нет", потом – "увидим", а дальше Киев получил и наступательное оружие, и танки, и статус кандидата в Европейский союз. С гарантиями безопасности, очевидно, ситуация будет развиваться аналогично. Но пока неясно, сколько времени потребуется, чтобы ратифицировать первую такую сделку.

"Мы не на соревнованиях", – ответила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой. А спросили мы, не планирует ли ее страна стать первой в Европе, кто предоставил бы Украине гарантии безопасности. "Мы работаем над этим, начиная с Вильнюса, – уточнила глава французского дипломатического ведомства. – На саммите НАТО страны G7 выразили свою поддержку и намерение заключить соглашения по безопасности с Украиной".

Итак, спешим медленно. Похоже, в переговорах с американцами Киев продвинулся немного дальше, чем с остальными. Офис президента Украины официально сообщил о начале таких переговоров третьего августа. "Сейчас у нас есть двадцать девять стран, которые подписались под декларацией, опубликованной G7 по итогам саммита НАТО, – подчеркнул государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве. – Мы на ранних стадиях прямых обсуждений с Украиной о том, какими будут различные элементы. Другие страны также участвуют или начинают участвовать в этих обсуждениях. И я думаю, процесс будет развиваться в ближайшие месяцы".

Какой будет модель поддержки Украины, пока не понятно. Западная пресса часто ссылается на опыт Израиля и Южной Кореи, но буквально заимствовать его – нереально в принципе. "Учитывая географические, исторические и политические разногласия эти модели вообще не имеют смысла", – считает старший вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA, Варшава и Вашингтон) Эдвард Лукас. По его мнению, для Киева "было бы большой ошибкой соглашаться на любые варианты, кроме полноценного членства в НАТО".

"Украина (население – сорок миллионов) имеет одного плохого соседа; Израиль (население – десять миллионов) не имеет ни одного хорошего, – объясняет Эдвард Лукас. – У Израиля есть только один важный союзник – далекие Соединенные Штаты. Украина имеет их много, и преимущественно рядом. В обеих странах имеются внутренние расколы, но разных масштабов. Конфликт свел на нет языковые и другие расколы на Украине. Вместо этого поляризация в Израиле растет. Очень маловероятно (слава богу!), что урегулирование территориального конфликта на Украине выльется в нечто подобное сектору Газа и Западному берегу Иордана".

Опыт Южной Кореи также напрямую не проецируется на украинскую ситуацию. Согласие на прекращение огня вместо четкого мирного соглашения – это перспектива нового конфликта, которой не обойти. Северная Корея по военному потенциалу и геополитическим амбициям не сравнима с Россией. Семьдесят лет мира на Корейском полуострове – не аргумент в вопросе решения конфликта между Москвой и Киевом. Речь идет о совсем других цивилизационных вызовах и геополитическом контексте.

Потребность полной перезагрузки механизмов безопасности начинают понимать и в западных столицах. Но понимать – одно, принять эту реальность – другое, а начать конструктивно действовать – третье. Сколько времени понадобится на наработку действенной модели? Было бы хорошо, если бы ответ на этот вопрос нашелся как можно скорее.

Автор: Алла Лазарева