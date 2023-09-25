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Экс-летчик британских ВВС: F-16 станут легкими мишенями для российской ПВО

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Истребитель F-16A ВВС Норвегии
Истребитель F-16A ВВС Норвегии.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain SRA GREG L. DAVIS

Западные поставки истребителей F-16 на Украину не повлияют на ход конфликта, заявил в интервью Лiга.net вице-маршал Королевских ВВС в отставке Шон Белл. По его словам, самолеты без опытных летчиков станут легкими и дорогостоящими мишенями для российской ПВО.

Истребители F-16, если бы их передали Украине прямо сейчас, не изменили бы ход конфликта, потому что проблема заключается не в передаче техники, а в качественной подготовке опытных летчиков. Об этом в интервью LIGA.net заявил вице-маршал Королевских ВВС в отставке и военный аналитик британского телеканала новостей Sky News Шон Белл.

"Даже если завтра Украине дать 50 или 100 F-16, это не изменило бы ход конфликта", – считает он.

По словам экс-вице-маршала ВВС, без опытных пилотов F-16 превратятся в "очень дорогие мишени" для россиян.

"Ваши пилоты хороши, но пока они не смогут управлять F-16. Они могли бы летать, но не смогли бы эффективно использовать [истребители]. Так что они просто были бы очень дорогими мишенями для россиян", – пояснил он.

20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (у страны есть 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – не сказано).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не на территории России. Таковы условия Запада. ВСУ принимают эти условия.

24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16 (в количестве 5–10 самолетов).

Автор: Роман Тищенко

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Норвегия
Россия
Украина
Продукция
F-16
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