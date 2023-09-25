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ТАСС

Индийские ученые намерены восстановить связь с луноходом и посадочным модулем

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Сотрудник планетария Неру в Мумбаи показывает на макете миссию автоматической лунной станции «Чандраян-3»
Сотрудник планетария Неру в Мумбаи показывает на макете миссию автоматической лунной станции «Чандраян-3».
Источник изображения: Фото: Getty Images/Hindustan Times

Курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли госминистр Джитендра Сингх сообщил, что "она заработает, когда температура поднимется до минус 10 градусов"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена восстановить связь с посадочным модулем "Викрам" и луноходом "Прагьян" миссии "Чандраян-3", которые находятся на спутнике Земли, чтобы они продолжили работу. Об этом сообщил госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.

"Наша линия связи [с посадочным модулем и луноходом] должна активироваться. Она заработает, когда температура поднимется до минус 10 градусов. Сейчас команда ISRO и все, кто связан с миссией, ждут, когда температура на Луне повысится. <...> Тогда прозвучит сигнал пробуждения, а "Викрам" и "Прагьян" пробудятся ото сна", - приводит слова госминистра информационное агентство Press Trust of India.

"Вторая фаза "Чандраян-3" вот-вот стартует - в ближайшие несколько часов. Момент беспокойства заключается в том, что мы ждем, пока сработает сигнал пробуждения, а "Викрам" и "Прагьян" отреагируют на этот сигнал. Как только они это сделают, начнется общение с Землей", - добавил чиновник.

Сингх также указал, что космическая отрасль Индии оценивается в $8 млрд и, согласно прогнозам, в ближайшие 15 лет достигнет $40 млрд.

23 августа спускаемый модуль миссии "Чандраян-3", получивший название "Викрам" в честь отца индийской космической программы, ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), успешно прилунился в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне (после СССР, США и Китая). Модуль доставил на спутник Земли небольшой луноход "Прагьян". В начале сентября аппараты были переведены в спящий режим в связи с приближением лунной ночи. Восход солнца на спутнике начался 22 сентября. 

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