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Военное обозрение

Замглавы ЦКБ «Рубин» рассказал о возможностях нового подводного беспилотника «Аргус»

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Источник изображения: topwar.ru

Разработанный в ЦКБ "Рубин" новейший подводный беспилотник "Аргус" способен находиться на глубине до 6 км до полугода, ожидая команды к действию. Об этом рассказал заместитель генерального директора конструкторского бюро Андрей Баранов.

Разработанный специалистами "Рубина" подводный беспилотник "Аргус" имеет титановый "скелет" и корпус из композитных материалов, что позволяет ему достигать глубины до 6 км и находится там до полугода в ожидании команды на активацию. По словам Баранова, этот срок не окончательный, сейчас ЦКБ работает над его увеличением. Морской беспилотник впервые был показан на международном форуме "Армия-2023".

"Аргус" сможет действовать как "резидентный" подводный аппарат, способный находиться под водой на протяжении полугода, а в дальнейшем - и более

- приводит РИА Новости слова представителя ЦКБ "Рубин".

Как ранее сообщалось, беспилотный подводный аппарат "Аргус" разработан для охраны подводных трубопроводов, обнаружения различных взрывоопасных предметов, мониторинга дна и т.д. Разработчики позиционируют его как многофункциональный необитаемый аппарат, способный выполнять большой спектр работ на большой глубине. Возможно, что некоторые функции беспилотника не озвучиваются по причине их засекречивания.

На данный момент ЦКБ разрабатывает подводную причальную структуру, которая позволит подзаряжать "Аргус", не поднимая на поверхность и не привлекая к этому суда обеспечения.

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Компании
ЦКБ МТ Рубин
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