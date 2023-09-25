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Военное обозрение

Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS

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Источник изображения: topwar.ru

Франция и Германия пытаются реанимировать проект MGCS (Main Ground Combat System) по созданию нового танка, который стартовал шесть лет назад. Как сообщает пресс-служба французского Минобороны, стороны приняли решение создавать в рамках проекта не просто танк, а целую модульную систему.

На авиабазе французских ВВС в Нормандии состоялась встреча министров обороны Германии и Франции Бориса Писториуса и Себастьена Лекорню, в рамках которой был подписан документ в рамках совместного проекта MGCS (Main Ground Combat System) по созданию нового танка. Как утверждается, стороны договорились создать многомодульную систему, в которую войдут как пилотируемые, так и беспилотные модули. Т.е. созданием одного танка немцы и французы решили не ограничиваться.

Нужно понимать, что речь идет не только о танке. Это будет многомодульная система. Некоторые из модулей будут пилотируемыми, другие - беспилотными

- завил французский министр обороны.

Программа Main Ground Combat System (Основная наземная боевая система) призвана создать новый основной танк на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc примерно к 2035 году. 28 апреля 2020 года Париж и Берлин подписали два соглашения в рамках данной программы. Стороны договорились разделить расходы на создание нового танка пополам, также оговорено, что обе страны получат "достаточные" права интеллектуальной собственности на результаты НИОКР по программе.

На данный момент известно, что новый танк получит пушку калибра 130 мм, новый гибридный двигатель и новейшую броню, экипаж будет сокращен до двух человек, при этом заряжание пушки будет производиться вручную.

Работы над созданием совместного основного боевого танка (ОБТ) MGCS ведут немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, а также французская Nexter systems.

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Страны
Германия
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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