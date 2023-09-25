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Военное обозрение

Швеция пытается переложить на Чехию обучение украинских пилотов эксплуатации истребителей JAS-39 Gripen

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Источник изображения: topwar.ru

Швеция не намерена обучать украинских пилотов эксплуатации истребителей Gripen, шведы хотят привлечь к этому делу Чехию, которая имеет на вооружении эскадрилью шведских самолетов. Как сообщает информационное агентство ČTK, Стокгольм и Прага ведут активные переговоры по данному вопросу.

Швеция не отказывается от обучения украинских пилотов эксплуатации истребителей Gripen, но предпочитает проводить его не на своей территории. На данный момент шведы уговаривают чехов принять на себя эту "почетную миссию", тем более что они и так активно помогают Украине. Мол, от вас не убудет, все равно принимаете участие в программе подготовки украинских военных.

Чехия может принять представителей Воздушных сил ВСУ на обучение, все дело в том, что чешские ВВС взяли в аренду у Швеции 14 истребителей JAS-39 Gripen еще в 2004 году для замены снятых с вооружения советских МиГ-21 и до сих пор активно используют их, в том числе и для патрулирования воздушного пространства соседней Словакии. Так что все условия для подготовки есть.

На каком этапе находятся переговоры не известно, но с большой вероятностью Чехия примет предложение Швеции, выторговав какую-нибудь компенсацию. Чехи вообще очень активно поддерживают режим Зеленского, поставляя вооружения, проводя его ремонт на своих предприятиях и проводя обучение ВСУ.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев хотел бы получить на вооружение шведские истребители JAS-39 Gripen в самой последней модификации, но на данный момент все силы брошены на уменьшение сроков передачи американских истребителей F-16. Вообще же, планы Украины действительно грандиозные, Киев уже замахнулся на F-35, в перспективе конечно. Осталось только Россию победить и сразу "наступит счастье".

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Страны
Россия
Словакия
США
Украина
Чехия
Швеция
Продукция
F-16
F-35
Gripen NG
МиГ-21
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