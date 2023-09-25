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Известия.ru

В ФРГ предрекли скорую самоликвидацию западной коалиции помощи Украине

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/FILIP SINGER

Страны Запада, оказывающие поддержку Украине, сами лишат Киев шанса на победу. Такое мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) в четверг, 21 сентября.

«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши... [Президенту России Владимиру] Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — заявил Репке.

Ранее в тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не станет включать в новый пакет военной помощи Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Такое решение принял президент страны Джо Байден.

Перед этим, 20 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ сможет предоставить украинским властям дальнобойные крылатые ракеты Taurus, но хочет изучить все вопросы, связанные с этими поставками. По словам Писториуса, обещание Киева не применять ракеты для обстрелов территории России имеет вес, но его недостаточно для окончательного решения.

19 сентября военный эксперт и капитан I ранга запаса Василий Дандыкин высказал мнение, что Украина не в состоянии обеспечить себя оружием самостоятельно, поскольку ее военно-промышленный комплекс (ВПК) в настоящее время уже почти не функционирует. Вся деятельность ВПК страны, по его словам, сводится к ремонту техники, предоставленной странами Запада.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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