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Интерфакс-АВН

"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У

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А-50У
А-50У.
Источник изображения: Минобороны РФ / wikimedia.org

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Росэлектроника" и Объединенная авиастроительная корпорация (обе компании входят в госкорпорацию "Ростех") поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У", - говорится в сообщении.

Модернизацию "летающих радаров" совместно ведут концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева (входит в ОАК).

"С учетом высокой потребности в данных машинах в войсках, мы передали очередной борт и в ближайшее время планируем завершить модернизацию еще одного комплекса А-50", - сказал генеральный конструктор концерна "Вега" Вячеслав Михеев, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы.

По данным "Ростеха", самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей.

"Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация", - сообщили в госкорпорации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Росэлектроника
ТАНТК им. Бериева
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1 комментарий
№1
25.09.2023 06:13
Это как на Су-35 использовали технологии Су-57, так и на этом используют наработки по А-100?
Но когда же появятся полноценные "Премьеры"?
0
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