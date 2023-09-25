"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные получили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Росэлектроника" и Объединенная авиастроительная корпорация (обе компании входят в госкорпорацию "Ростех") поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У", - говорится в сообщении.

Модернизацию "летающих радаров" совместно ведут концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева (входит в ОАК).

"С учетом высокой потребности в данных машинах в войсках, мы передали очередной борт и в ближайшее время планируем завершить модернизацию еще одного комплекса А-50", - сказал генеральный конструктор концерна "Вега" Вячеслав Михеев, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы.

По данным "Ростеха", самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей.

"Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация", - сообщили в госкорпорации.