Figaro: Польша нанесла удар по Украине прекращением поставок оружия

Как отметила газета, одной из причин жесткой риторики Варшавы может быть подготовка правящей партии "Право и справедливость" к парламентским выборам

ТАСС, 22 сентября. Польское правительство нанесло серьезный удар по Украине отказом от дальнейших поставок вооружений. Так это решение Варшавы оценила французская газета Le Figaro.

Как указывается в вышедшей в четверг вечером публикации, заявления руководства Польши в лице президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого вынесли на всеобщее обозрение противоречия между Украиной и одним из ее главных союзников. Этим они ослабили международную позицию главы украинского государства Владимира Зеленского и создали видимость прекращения безоговорочной поддержи Киева западными странами. Это создает риск ослабления потоков помощи со стороны других европейских государств.

Прекращение поставок оружия также может отрицательно сказаться на имидже самой Польши как страны, которая с начала специальной военной операции РФ на территории Украины была одним из главных союзников киевского режима и транспортным узлом, через который ему поступала военная помощь, отмечает газета.

Le Figaro подчеркивает, что одной из причин жесткой риторики Варшавы может быть подготовка правящей партии "Право и справедливость" к парламентским выборам 15 октября, в рамках которой руководство стремится продемонстрировать поддержку польских фермеров и способность защищать их интересы.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере.

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался еще в июле. Украинские власти назвали инициативу Варшавы о продлении запрета недружественным и популистским шагом по отношению к Киеву. Польские власти отметили ухудшение отношений из-за таких высказываний и указали на неблагодарность Киева. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой украинская сторона будет жестко защищать свои интересы.

Моравецкий ранее на этой неделе заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы. Позднее слова Моравецкого пояснил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее.

Дуда в четверг в эфире телеканала TVN24 уточнил, что польские власти не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии.