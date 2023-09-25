Войти
РИА Новости

"Ростех" передал ВКС модернизированный самолет А-50У

228
0
0
Кабина самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У "Владимир Иванов"
Кабина самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У "Владимир Иванов".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

"Ростех" передал ВКС самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" передала ВКС России модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" и Объединенная авиастроительная корпорация (входят в "Ростех") поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация (А-50 – ред.)", - сказали в корпорации.

Там добавили, что "применение современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач".

Модернизированный борт получил новую электронику, новые большие ЖК-мониторы, также была улучшена эргономика самолета, чтобы снизить утомляемость экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс.

В "Ростехе" отметили, что "авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У – необходимая в условиях современных боевых действий машина".

"В результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей, эффективность противодействия противнику. Борт модернизирован в рамках реализации программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом", – добавили в корпорации.

Модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У в зоне спецоперации оперативно обнаруживают воздушные объекты Украины, рассказал генконструктор входящего в "Росэлектронику" концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Концерн "Вега" в рамках модернизации А-50 ведет работы по усовершенствованию радиотехнического комплекса "Шмель", включающего РЛС, размещенные в надфюзеляжном обтекателе в виде диска (характерная внешняя черта самолетов этого типа).

"Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО", - отметил генконструкор.

Михеев добавил, что с учетом высокой потребности в данных машинах в войсках был передан очередной борт и в ближайшее время планируется завершить модернизацию еще одного комплекса А-50.

В составе "Росэлектроники" работы по модернизации борта вел концерн "Вега", в составе Объединенной авиастроительной корпорации – ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
А-50 ДЛРО
Компании
ОАК
Росэлектроника
ТАНТК им. Бериева
Похожие новости
25.09.2023
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
01.04.2019
ВКС России получили шестой модернизированный самолет А-50У
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
06.06.2014
Бе-200 переехал в Таганрог
04.09.2013
ТАНТК им. Г.М. Бериева принял участие в "МАКС-2013"
31.01.2008
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ОЖИДАЕТ БОЛЬШАЯ РАБОТА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 08:50
  • 41
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 08:33
  • 55472
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.09 06:13
  • 1
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 25.09 05:28
  • 36
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.09 13:53
  • 28
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.09 09:19
  • 3
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 23.09 17:10
  • 1
Беспилотный отряд БОБР за год на СВО поразил более 100 единиц военной техники
  • 23.09 00:09
  • 2
ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»
  • 22.09 23:53
  • 1
В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»
  • 22.09 16:49
  • 0
Различия в методах укрепления взаимоотношений продвигаемых Беларусью и коллективным Западом
  • 22.09 16:22
  • 37
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 11:28
  • 1
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия