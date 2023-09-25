"Ростех" передал ВКС модернизированный самолет А-50У

"Ростех" передал ВКС самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" передала ВКС России модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" и Объединенная авиастроительная корпорация (входят в "Ростех") поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Самолет может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация (А-50 – ред.)", - сказали в корпорации.

Там добавили, что "применение современной аппаратуры снизило вес самолета и позволило увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач".

Модернизированный борт получил новую электронику, новые большие ЖК-мониторы, также была улучшена эргономика самолета, чтобы снизить утомляемость экипажа. А-50У также получил новый пилотажно-навигационный комплекс.

В "Ростехе" отметили, что "авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У – необходимая в условиях современных боевых действий машина".

"В результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей, эффективность противодействия противнику. Борт модернизирован в рамках реализации программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом", – добавили в корпорации.

Модернизированные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У в зоне спецоперации оперативно обнаруживают воздушные объекты Украины, рассказал генконструктор входящего в "Росэлектронику" концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Концерн "Вега" в рамках модернизации А-50 ведет работы по усовершенствованию радиотехнического комплекса "Шмель", включающего РЛС, размещенные в надфюзеляжном обтекателе в виде диска (характерная внешняя черта самолетов этого типа).

"Применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения специальной военной операции позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО", - отметил генконструкор.

Михеев добавил, что с учетом высокой потребности в данных машинах в войсках был передан очередной борт и в ближайшее время планируется завершить модернизацию еще одного комплекса А-50.

В составе "Росэлектроники" работы по модернизации борта вел концерн "Вега", в составе Объединенной авиастроительной корпорации – ТАНТК им. Г.М. Бериева.