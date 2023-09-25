Сражения на водах

Военный историк Мирослав Морозов — о том, займут ли морские силы специальных операций место традиционного флота

Во время специальной военной операции украинские силы регулярно пытаются совершать диверсии: атакуют российские корабли с помощью морских беспилотников, высаживают диверсионные группы на побережье Крыма. Киев считает, что таким образом сможет переломить негативную для себя ситуацию в Черном море. Какова вероятность того, что морские силы специальных операций станут заменой флоту в XXI веке?

Раз в несколько сотен или даже десятков лет в истории военного дела происходили кризисы, когда бурное развитие новых средств вооруженной борьбы ставило под сомнение не только ранее существовавшие и казавшиеся незыблемыми установки военного искусства, но и даже существование отдельных родов войск или сил.

Так, например, постепенное качественное развитие и количественное распространение пулеметов поставило точку в многовековой истории кавалерии. Не раз подобные кризисы происходили и в истории флота. Бурное развитие подводных лодок в ходе Первой мировой войны, казалось, поставило точку в развитии линейных кораблей. Тогда они смогли пережить натиск, но к концу Второй мировой войны окончательную их судьбу решила авиация.

Именно авианосцы стали основой флотов ведущих стран мира, по крайней мере при реализации планов войны на море без применения ядерного оружия. Однако в последующие десятилетия и их роль неоднократно ставилась под сомнение в связи с революцией в области ракетного оружия, средств разведки и т.д.

Развитие сил и средств войны на море на этом не остановилось. Сейчас мы становимся свидетелями бурного расцвета морских сил специальных операций (МССО), получивших на вооружение такие современные средства, как пилотируемые и беспилотные надводные и подводные самоходные аппараты.

У тех, кто внимательно следит за морским фронтом СВО, не мог не возникнуть вопрос: а не заменят ли МССО классический флот, по крайней мере в тех случаях, когда боевые действия ведутся не в океане, а на закрытом морском театре военных действий? Ведь эти силы уже доказали, что могут наносить удары не только по кораблям на базах и в открытом море, но и по береговым и подводным объектам инфраструктуры, и даже по высадке тактических десантов.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо совершить небольшой исторический экскурс. Ведь МССО возникли не сегодня и даже не вчера, хотя и назывались они иначе.

Легенда о том, как Давид победил Голиафа, неоднократно вдохновляла создателей военной техники на создание типов оружия, которым можно было побеждать намного более крупного и сильного противника. Если исключить из категории штурмовых средств первые миноноски и торпедные катера, которые сравнительно быстро развились до полноценных единиц, то историю следует вести от специального торпедного катера «Грилло».

Столкнувшись в годы Первой мировой войны с невозможностью застать в море главные силы австро-венгерского флота, всё время отстаивавшиеся в базах, командование итальянских ВМС согласилось рассмотреть предложение инженера Аттилио Бизио. Он был готов спроектировать торпедный катер особой конструкции, приспособленный для преодоления плавучих заграждений, стоявших на входе в порт. Суть новой концепции заключалась в оснащении легкого плоскодонного катера парой цепей-гусениц, при помощи которых он мог бы перелезать через боны.

Было ясно, что при скромных характеристиках катера на успех атаки можно было рассчитывать только при соблюдении внезапности и полной скрытности. В ночь на 14 мая 1918 года «Грилло», доставленный кораблем-носителем к австрийской военно-морской базе Пола, попытался произвести атаку, но, преодолевая боновое заграждение, издавал сильный шум и был обнаружен дозорным кораблем. В результате боя итальянский катер затонул, а его экипаж попал в плен.

Однако неудача не остудила горячие головы итальянских изобретателей. На подходе у них уже имелось следующее штурмовое средство — «Миньятта» (от итальянского слова mignatta — пиявка). Это устройство, созданное на базе обычной 14-дюймовой торпеды, могло со скоростью 2 узла (примерно 3,7 км/ч) перевезти двух подводных диверсантов к месту осуществления атаки. К головной части торпеды прикреплялись два заряда, каждый из которых содержал 170 кг тротила.

Боевое крещение нового средства состоялось в ночь на 1 ноября 1918 года. Диверсанты подорвали стоявший в Поле линкор «Вирибус Унитис», который затонул, унеся при этом жизни более 300 человек.

Неудивительно, что после такого дебюта штурмовые средства, представленные взрывающимися катерами и человекоуправляемыми торпедами, получили в итальянском флоте дальнейшее развитие. После того как 19 декабря 1941 года на рейде египетской Александрии были подорваны британские линкоры «Куин Элизабет» и «Вэлиант», данным средством войны на море заинтересовались англичане.

В сентябре 1943-го их сверхмалые подлодки подорвали стоявший в норвежском Альтен-фьорде линкор «Тирпиц», и эстафета в данном увлечении перешла к немцам. Человекоуправляемые торпеды «Негер» и «Мардер», взрывающиеся катера «Линзе», сверхмалые подводные лодки «Хехт», «Бибер», «Мольх» и «Зеехунд» доставили немало беспокойства союзникам в последние месяцы войны.

Примечательно, что немцы применяли свои штурмовые средства не только против вражеских баз, но и первыми вышли с ними в прибрежные районы моря, где атаковали скопления десантных судов.

В советском флоте к данной категории можно было отнести разве что взрывающиеся катера (корпус торпедного катера Г-5, начиненного взрывчаткой) с волновым дистанционным управлением. В годы Великой Отечественной войны было несколько случаев их использования по портам Керчь и Анапа, впрочем, без особого успеха.

Несмотря на целый ряд громких успехов, после окончания Второй мировой войны разработка и применение новых штурмовых средств как будто бы прекратилась. В локальных войнах и конфликтах (например, в англо-аргентинском за Фолклендские острова) МССО принимали участие, но, как правило, в роли обычных диверсантов. Вероятно, их новая техника была настолько секретной, что для применения требовался особо значимый повод. Иначе не имело смысла раскрывать сам факт ее наличия.

Сейчас нас пытаются заставить поверить в то, что никогда не принадлежавшая к странам с развитыми высокими технологиями Украина самостоятельно в течение нескольких месяцев разработала и произвела средства, на которые у развитых стран уходит по несколько лет или даже десятилетий. Еще больше сомнений вызывает реальность применения их именно украинскими военнослужащими.

В контексте рассматриваемой проблемы важно понять, что МССО успешно применяется не за, а против чего-то. Они предназначены для уничтожения объектов и не могут решать задач, не связанных с уничтожением, а таких задач у флота много. Например, защита кораблей и судов на своих коммуникациях от воздушного и подводного противника, тех же средств МССО, траление мин, поиск и уничтожение подводных лодок, высадка морских десантов, поддержка сухопутных войск с моря и многое другое.

С этой точки зрения заявления, что МССО могут полноценно заменить флот, примерно равнозначны заявлениям, что противотанковая пушка или ракетный комплекс могут заменить танк. Любому мало-мальски сведущему в военном деле человеку очевидно, что танк или корабль — намного более универсальные средства войны, чем те специализированные виды оружия, которые были созданы непосредственно для борьбы с ними. Поэтому каких бы громких пиар-успехов ни добились МССО в прошлом или будущем, ими войну на море выиграть невозможно.

Автор — писатель, кандидат исторических наук

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