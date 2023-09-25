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В России заявили об отсутствии преимуществ американского оружия в зоне СВО

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов заявил об отсутствии преимуществ американского оружия над российскими образцами в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит URA.RU.

По словам военного эксперта, с момента введения техники производства США было обнаружено, что она не превосходит российскую ни по толщине брони, ни по скорости, маневренности или дальность. Он отметил, что есть небольшие преимущества в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательных комплексах, но это все.

Насонов указал, что прошлые успехи американского оружия формировались в тепличных условиях. При этом США с начала операции в Сирии и боевых действий в Афганистане пытались различными действиями показать, что их технологические решения в сфере вооружений являются лучшими.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что с наступлением осени Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с трудностью при использовании техники НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
США
Украина
Проекты
NATO
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