Полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов заявил об отсутствии преимуществ американского оружия над российскими образцами в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит URA.RU.

По словам военного эксперта, с момента введения техники производства США было обнаружено, что она не превосходит российскую ни по толщине брони, ни по скорости, маневренности или дальность. Он отметил, что есть небольшие преимущества в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательных комплексах, но это все.

Насонов указал, что прошлые успехи американского оружия формировались в тепличных условиях. При этом США с начала операции в Сирии и боевых действий в Афганистане пытались различными действиями показать, что их технологические решения в сфере вооружений являются лучшими.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что с наступлением осени Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с трудностью при использовании техники НАТО.