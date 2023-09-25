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РИА Новости

Хабаровский завод презентовал свои первые беспилотники для СВО

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Вид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Мэр: Хабаровский радиотехнический завод представил свои первые БПЛА для СВО

ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Хабаровский радиотехнический завод презентовал свои первые беспилотники, произведенные для специальной военной операции РФ на Украине, сообщил в своем телеграм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

"На базе Хабаровского радиотехнического завода прошла презентация первых хабаровских беспилотников. Хабаровские производители разработали три вида ударных коптеров и БПЛА разведчик-ретранслятор сигнала. Планируют наладить производство еще двух видов беспилотников. Все они разработаны для работы в условиях спецоперации", - написал Кравчук.

По его словам, сейчас партию беспилотников готовят к отправке в зону проведения спецоперации.

Кравчук отметил, что когда депутаты хабаровской городской думы от партии "Единая Россия" обратились к нему с предложением наладить производство БПЛА в Хабаровске – он эту идею "сразу поддержал".

Как сообщает мэрия, разработанные модели отличает возможность находиться в полете до 24 часов, которая обеспечивается за счет БПЛА разведчика-ретранслятора сигнала.

Кроме того, по данным горадминистрации, в краевом центре продолжается производство хвостового оперения для боеприпасов БПЛА ВОГ-17. Кручение, которое создается при помощи оперения, дает стабильность полета. Мощности производства составляют две тысячи деталей в месяц.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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