США утвердили новый пакет военной помощи Украине

Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией

Новый пакет военной помощи Украине от США уже утвержден, заявил 21 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения», ― заявил американский лидер.

Байден добавил, что в новый пакет оборонной помощи войдет вторая батарея противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Президент подчеркнул, что США будет поставлять Украине аналогичные системы в течение зимы каждый месяц.

Кроме того, в утвержденный транш военной помощи Украине будет включать в себя пусковые установки и системы перехвата.

Ранее в этот день Джо Байден на встрече Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что танки Abrams будут переданы Киеву на следующей неделе. Первая партия танков будет состоять из десяти машин.

До этого помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал новый пакет вооружений Украине «со значительными средствами ПВО». Он добавил, что Вашингтон не будет пока передавать тактические ракеты ATACMS Киеву, однако рассмотрит возможность таких поставок в будущем.

В этот же день шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что танки Abrams скоро будут доставлены на Украину в рамках помощи от США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.