Замглавкома ВКС призвал усилить противодействие беспилотной авиации

Замглавкома ВКС: в странах СНГ нужно усилить противодействие беспилотной авиации

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В странах СНГ в рамках объединенной системы ПВО необходимо усовершенствовать противодействие беспилотной авиации, заявил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов по итогам 57-го заседание координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, прошедшего в Туле.

Грехов является зампредседателя комитета.

"В настоящее время, с началом проведения спецоперации, на территории Российской Федерации со стороны ВСУ предпринимаются попытки диверсий c применением беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим необходимо выполнить мероприятия по совершенствованию противодействия беспилотной авиации", - сказал генерал.

В частности, уточнил Грехов, необходимо провести модернизацию сил и средств противовоздушной обороны вооруженных сил стран СНГ, способствовать развитию возможностей ПВО по организации и обеспечению охраны границ и обороне критически важных объектов стран содружества в воздушном пространстве, совместного контроля порядка использования воздушного пространства, взаимного оповещения о воздушно-космической обстановке, предупреждения о ракетном и воздушном нападении и ведении совместных действий войск ПВО по отражению воздушно-космического нападения.