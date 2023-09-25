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ТАСС

Премьер Японии назвал конфликт на Украине поворотным моментом в истории

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP, File

Фумио Кисида добавил, что "украинский вопрос - это вызов, который выходит за пределы Европы и касается всего мирового порядка"

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает конфликт на Украине поворотным моментом в истории, который положил конец периоду после холодной войны.

"Мы столкнулись с целым рядом серьезных проблем на дипломатическом фронте и в области безопасности", - отметил Кисида в ходе своего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. По его словам, ситуация вокруг Украины "стала поворотным моментом в истории, положившим конец периоду после холодной войны". "Украинский вопрос - это вызов, который выходит за пределы Европы и касается всего мирового порядка", - добавил премьер.

Кисида отметил, что в таких условиях Японии необходимо было заняться фундаментальным укреплением своей обороноспособности. "Опираясь на этот оборонный потенциал, мы приложили все возможные дипломатические усилия для укрепления наших отношений с нашими союзниками и странами-единомышленниками", - сказал глава японского правительства.

В частности, он отметил важность усиления взаимодействия с США и Республикой Корея и заявил, что недавно проведенный трехсторонний саммит открыл новую эру в отношениях Токио, Сеула и Вашингтона. 

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Страны
США
Украина
Южная Корея
Япония
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