В СНГ создают перечни войск, выделяемых в состав объединенных региональных систем ПВО

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов отметил, что сейчас проводят большое количество мероприятий по вопросам адаптации объединенной системы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Перечни войск, выделяемых в состав группировки противовоздушной обороны СНГ, разрабатывают в рамках создания объединенной системы России вместе с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Об этом газете "Красная Звезда" сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

"В настоящее время продолжается работа по практической реализации соглашений о создании единых (объединенных) региональных систем ПВО Российской Федерации с республиками Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В частности, разрабатываются перечни войск (сил), выделяемых в состав объединенных региональных систем ПВО и планы совместных действий дежурных по ПВО сил объединенных региональных систем противовоздушной обороны", - цитирует Грехова газета.

Он уточнил, что сейчас проводится большое количество мероприятий по вопросам адаптации объединенной системы. В том числе идет разработка и уточнение межгосударственных нормативных документов, регламентирующих проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки войск и документов по организации и несению совместного боевого дежурства по ПВО.

20 сентября сообщалось, что перспективы развития военно-технического сотрудничества обсудят на 57-м заседании координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств - участников СНГ в Туле. Мероприятие проходит 19-21 сентября. В заседании принимают участие главнокомандующие ПВО (ВКС, ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны) вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонно-промышленного комплекса России.