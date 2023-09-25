Войти
ТАСС

В СНГ создают перечни войск, выделяемых в состав объединенных региональных систем ПВО

227
0
0
Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов отметил, что сейчас проводят большое количество мероприятий по вопросам адаптации объединенной системы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Перечни войск, выделяемых в состав группировки противовоздушной обороны СНГ, разрабатывают в рамках создания объединенной системы России вместе с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Об этом газете "Красная Звезда" сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

"В настоящее время продолжается работа по практической реализации соглашений о создании единых (объединенных) региональных систем ПВО Российской Федерации с республиками Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В частности, разрабатываются перечни войск (сил), выделяемых в состав объединенных региональных систем ПВО и планы совместных действий дежурных по ПВО сил объединенных региональных систем противовоздушной обороны", - цитирует Грехова газета.

Он уточнил, что сейчас проводится большое количество мероприятий по вопросам адаптации объединенной системы. В том числе идет разработка и уточнение межгосударственных нормативных документов, регламентирующих проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки войск и документов по организации и несению совместного боевого дежурства по ПВО.

20 сентября сообщалось, что перспективы развития военно-технического сотрудничества обсудят на 57-м заседании координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств - участников СНГ в Туле. Мероприятие проходит 19-21 сентября. В заседании принимают участие главнокомандующие ПВО (ВКС, ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны) вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонно-промышленного комплекса России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.08.2021
ОДКБ обещает помочь Таджикистану в случае осложнения обстановки
28.09.2018
Минобороны РФ: тренировка дежурных сил ПВО стран СНГ завершилась успешно
16.10.2017
Коллективная оборона прирастает воздушно-космической
22.04.2013
Миротворцы атакуют с неба
29.11.2012
В Подмосковье началось учение сил объединенной ПВО СНГ
11.07.2012
Место встречи выбрано не случайно
28.11.2007
Приоритетное направление военного сотрудничества в рамках СНГ - совершенствование объединенной системы ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 08:50
  • 41
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 25.09 08:33
  • 55472
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.09 06:13
  • 1
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 25.09 05:28
  • 36
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 24.09 21:58
  • 3
«Какой нацизм, если президент — еврей?»
  • 24.09 14:31
  • 6
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.09 14:07
  • 4141
Оценка Советского периода в истории России.
  • 24.09 13:53
  • 28
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.09 09:19
  • 3
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 23.09 17:10
  • 1
Беспилотный отряд БОБР за год на СВО поразил более 100 единиц военной техники
  • 23.09 00:09
  • 2
ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»
  • 22.09 23:53
  • 1
В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»
  • 22.09 16:49
  • 0
Различия в методах укрепления взаимоотношений продвигаемых Беларусью и коллективным Западом
  • 22.09 16:22
  • 37
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.09 11:28
  • 1
В Госдуме заявили, что Россия готова к появлению у ВСУ дальнобойного оружия