США решили не включать ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи Украине

В новый пакет военной помощи для Украины не войдут оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он [американский президент Джо Байден] в итоге решил не поставлять ATACMS, но такая возможность рассматривается в будущем», — сказал Салливан.

В новый пакет помощи, по его словам, войдут значительные средства ПВО и кассетные боеприпасы, но не оперативно-тактические ракеты.

Ранее в этот день Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения о поставке ракет ATACMS Киеву. Однако, по словам координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, этот вопрос всё еще находится на повестке.

До этого, 15 сентября, газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Байдена рассматривает возможность передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS этой осенью. По словам источника в Белом доме, итоговое решение должно быть одобрено главой государства. Американские власти рассчитывают, что поставки ATACMS усилят контрнаступление Украины.

10 сентября первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер не исключил поставки ATACMS Украине в будущем, однако отметил, что на сегодняшний день Вашингтон не готов к этому шагу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.