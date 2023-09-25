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ТАСС

Компьютерные командно-штабные учения объединенной системы ПВО СНГ пройдут в 2024 году

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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Заместитель главкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов отметил, что также запланирован учебно-методический сбор главнокомандующих ПВО вооруженных сил государств - участников СНГ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Совместные компьютерные командно-штабные учения объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) СНГ "Региональная безопасность" пройдут в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств - участников СНГ, заместитель главкома ВКС РФ по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

"На будущий год запланированы совместные компьютерные командно-штабные учения объединенной системы ПВО СНГ «Региональная безопасность - 2024», учебно-методический сбор главнокомандующих ПВО вооруженных сил государств - участников СНГ, сборы с офицерами различных категорий войск (сил) ПВО государств-участников. Соглашения о создании объединенной системы ПВО СНГ, тренировки с органами управления дежурными по ПВО, ряд рабочих встреч по вопросам развития систем ПВО в регионах коллективной безопасности и совершенствования нормативно-правовой базы объединенной системы ПВО СНГ", - сказал он на брифинге по итогам 57-го заседания комитета в Туле.

Грехов также перечислил мероприятия оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ, проводимые в этом году, отметив, что в марте впервые на базе Военной академии Республики Беларусь проводились сборы с офицерами различных категорий войск ПВО вооруженных сил государств - участников СНГ. "Участники сборов ознакомились с новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники, изучили вопросы организации совместного боевого дежурства, взаимодействия и обмена оперативной информацией, а также осмотрели объекты военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в ходе выполнения задач боевого дежурства и боевого применения войск (сил) объединенной системы ПВО СНГ", - сказал генерал-полковник.

Он напомнил, что в сентябре на полигоне Сары-Шаган в Казахстане завершились совместные учения с боевой стрельбой войск "Боевое содружество - 2023", в котором приняли участие боевые расчеты вооруженных сил Республики Казахстан и Киргизской Республики.

57-е заседание координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств - участников СНГ прошло в Туле с 19 по 21 сентября. В нем приняли участие главнокомандующие ПВО (ВКС, ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны) вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители уставных органов СНГ и оборонно-промышленного комплекса России. 

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