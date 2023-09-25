Украине грозит затяжной конфликт. Пора сменить курс

The Economist: на Западе призвали Украину готовиться к затяжному конфликту

Киеву стоит поменять тактику и готовиться к военным действиям на истощение, пишет The Economist. Как отмечает издание, Украина и ее союзники начинают понимать, что им предстоит изнурительный конфликт на истощение, к которому никто из них не готов.

Конфликт на Украине уже не раз обманывал ожидания — вот и сейчас снова. Начавшееся в июне контрнаступление жило надеждой, что украинские солдаты, оснащенные современным западным оружием и обученные в Германии, отобьют достаточно территории, чтобы обеспечить своим лидерам уверенную позицию на любых дальнейших переговорах.

Но этот замысел не сработал. При всех усилиях возле Работина Украина заняла менее 0,25% занятой Россией территории. Линия фронта протяженностью тысячу километров практически не сдвинулась. Украинская армия все еще может совершить прорыв в ближайшие недели. Но, судя по событиям последних трех месяцев, полагаться на это было бы опрометчиво.

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И Украина, и ее западные сторонники начинают сознавать, что предстоит изнурительная борьба на истощение. Президент Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Вашингтон на переговоры. “Я должен быть готов к долгой войне”, — сказал он газете The Economist. Увы, Украина еще не готова — как и ее западные партнеры. Все они по-прежнему сосредоточены на контрнаступлении. Им пора переосмыслить как военную стратегию Украины, так и ее экономику. Вместо “победы”, за которой последует восстановление, Украина должна стремиться к стойкости для затяжного противостояния и процветанию вопреки ему.

Первая из предстоящих перекалибровок — военная. Украинские солдаты измотаны, а многие подразделения потеряли своих лучших бойцов. Несмотря на мобилизацию, ВСУ не хватает живой силы для постоянного крупномасштабного контрнаступления. Украине необходимо рационально использовать ресурсы и переписать правила игры. Новая тактика и технологии могут перенести борьбу на территорию России. Украинские компании уже наращивают производство беспилотников. <…>. Но не ждите нокаутирующего удара. Россия тоже увеличила производство беспилотников. Однако Украина сможет ответить на российские бомбежки — а часть ударов, возможно, даже предотвратить.

Наряду с наступательным потенциалом Украине необходимо упрочить свою стойкость. Помимо тяжелого вооружения, ей нужна помощь в техническом обслуживании, чтобы выдержать многолетнюю борьбу: это, главным образом, текущий ремонт, надежные поставки артиллерии и обучение. Затяжные боевые действия требуют, в первую очередь, лучшей противовоздушной обороны. <…> Как ни поразительно, жизнь в Киеве бьет ключом — в том числе благодаря эффективной защите от непрерывных воздушных атак. Такого же уровня безопасности заслуживают и другие города, поэтому необходимы эскадрильи F-16 и дополнительные системы противоракетной обороны.

Необходима и перекалибровка экономическая. Это значит меньше наполеоновских планов дальнейшего восстановления и больше внимания наращиванию производства и капитальным расходам уже сегодня. Экономика страны “просела” на треть, а бюджет почти наполовину финансируется за счет Запада. В результате причудливого случая “голландской болезни” (Укрепление реального курса национальной валюты в результате бума в отдельном секторе экономики, как правило, пагубное для экономического развития страны в целом. Термин восходит к открытию нефтегазовых месторождений на севере Нидерландов в 1970-х, прим. ИноСМИ) военного времени гривна, укрепилась, однако частные инвестиции резко упали. Поскольку около миллиона украинцев встали под ружье, а еще миллионы бежали из страны, рабочей силы остро не хватает.

Экономика Украины должна избыть зависимость от помощи извне и перейти к привлечению инвестиций, даже несмотря на бушующий конфликт. У Украины большой потенциал: от производства количества оружия до переработки сельскохозяйственной продукции. Задача состоит в том, чтобы убедить местные и иностранные фирмы больше инвестировать и переманить побольше украинцев обратно в более спокойные западные области.

Этому поспособствует укрепление безопасности. Чем прочнее будет противовоздушная оборона Украины, тем меньше риск, что новый завод взлетит на воздух. Чем дальше удастся оттеснить российские военные корабли, тем безопаснее будет экспорт через украинские порты на Черном море. Но нужны и экономические реформы. Украине необходимо обуздать застарелую коррупцию, уделяя первостепенное внимание чистоте и беспристрастности судебной системы. И необходимы дальнейшие шаги, чтобы облегчить ведение бизнеса: от признания квалификаций, полученных беженцами за рубежом, до военного страхования для предпринимателей.

Все это требует политической воли как от самой Украины, так и от ее друзей на Западе. В долгосрочной перспективе лучшая гарантия безопасности Украины — членство в НАТО. Как минимум — сеть двусторонних гарантий безопасности. Не менее важно и то, чтó может предложить Европейский союз: не только деньги, но и перспективу членства. Нелегко поддерживать процветающую экономику под постоянными обстрелами — даже Израилю никогда прежде не доводилось сталкиваться cподобными боевыми действиями. Но Украина, в отличие от Израиля, рано или поздно может влиться в богатейший экономический блок мира. Так, дорожная карта по вступлению в ЕС (допустим, с десятилетним сроком и четко оговоренными вехами) вселит в украинцев надежду и ускорит экономические реформы — точно так же, как в 1990-х эти же обещания стимулировали основную часть Восточной Европы.

Новый член клуба

Чтобы это воплотилось в жизнь, Европе нужно сменить подход. Она уже предоставила столько же оружия, сколько и Америка — и гораздо больше финансовой помощи. Однако нельзя останавливаться на достигнутом. Если в 2024 году победит Трамп, он может сократить военную поддержку США. Да и даже если он проиграет, Европе в итоге придется взвалить на себя еще бóльшее бремя. Это, в свою очередь, подразумевает усиление оборонной промышленности и реформу системы принятия решений в ЕС, чтобы вобрать в себя новых членов.

Едва ли можно помыслить ставки выше нынешних. Поражение будет означать несостоявшееся государство под боком у ЕС. В случае же успеха у союза появится новый член с 30 миллионами хорошо образованных граждан, крупнейшей в Европе армией и мощной сельскохозяйственной и промышленной базой. Слишком часто в разговорах об Украине речь идет об “окончании конфликта”. Этому пора положить конец. Молитесь о скорейшей победе, но готовьтесь к долгой борьбе — чтобы Украина, несмотря ни на что, выжила и процветала.