Объединенные Нации на пути к идеальному миру

Чего добилась ООН по части разоружения и контроля над вооружениями

Главная цель Организации Объединенных Наций хорошо известна: поддержание мира и безопасности на планете. Общепринятым является положение, что эта цель достижима только в результате создания архитектуры международной безопасности. А магистральное направление этого процесса – сокращение государствами средств ведения войны при соблюдении баланса интересов, разумной достаточности обороны, реализации принципа равной безопасности сторон. Что же конкретно сделала на этом пути ООН?

МЕХАНИЗМЫ И ДОГОВОРЫ

Все 78 лет существования ООН официально действуют переговорные механизмы. Многосторонний разоруженческий механизм ООН состоит из Первого комитета Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, Конференции по разоружению, Комиссии по разоружению. Разработанные договоры, конвенции, соглашения образуют целый комплекс документов по правовому регулированию процессов разоружения и контроля над вооружениями. Под это регулирование подпадает абсолютное большинство видов вооружений и военной техники. При этом ООН – не единственная организация, которая занимается проблемами разоружения.

ООН внесла серьезный вклад в предотвращение термоядерной войны. После напряженных переговоров в сухом остатке оказались Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Первый из них был подписан в Москве 5 августа 1963 года СССР, США и Великобританией. Главная его цель – «достижение соглашения о всеобщем и полном разоружении под строгим международным контролем в соответствии с целями ООН, которое положило бы конец гонке вооружений и устранило стимул к производству и испытаниям всех видов оружия, в том числе ядерного». Московский договор запрещал проведение ядерных испытаний в трех средах: в атмосфере, в космосе и под водой.

Резолюцией 2373 (XXII) ГА ООН от 12 июня 1968 года был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он вступил в силу 5 марта 1970 года.

В мире тогда было пять государств, обладающих ядерным оружием. Авторы документа исходили из того, что новые ядерные державы появиться не должны.

Важное значение имеет и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Его принятие 10 сентября 1996 года оценивается экспертами как один из ключевых итогов 50-й сессии ГА ООН. По сравнению с Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года мы имеем дело с расширением ограниченного режима до безусловных рамок.

ЗАПРЕЩЕНИЯ, НО НЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ

Квинтэссенция ДВЗЯИ 1996 года сформулирована в статье I: «Каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. Каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва».

ДВЗЯИ подписали 183 государства. Казалось бы, с ним все хорошо. Но оказалось слишком много подводных камней. Самый чувствительный – в приложении 2. Здесь особо выделена группа государств, обладающих ядерными энергетическими реакторами. Ко времени подписания ДВЗЯИ у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) был исчерпывающий ответ на вопрос: «Сколько государств имеют подобные реакторы?» От всех государств этой группы требовалось подписать и ратифицировать ДВЗЯИ. Если хотя бы одно государство из 44 этого не сделает, то вопрос о вступлении Договора в силу остается открытым.

С тех пор прошло уже 27 лет. Индия, Пакистан и КНДР не подписали ДВЗЯИ. А США, КНР и Израиль подписали, но не ратифицировали. Конечно, хотелось бы, чтобы эти государства больше не держали шлагбаум на пути к вступлению ДЗВЯИ в силу. Иначе так и не дойдет до создания Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Хотя государства-участники еще в 1990-х прописали, чем должна заниматься ОДВЗЯИ. Во-первых, контролировать запрет на ядерные испытания. Во-вторых, управлять глобальной системой их мониторинга. В-третьих, инспектировать объекты.

ДЗЯО подается как «первое всемирное многостороннее соглашение, направленное на всеобъемлющее запрещение ядерного оружия». У этого договора было меньше проблем с вступлением в силу. ДЗЯО прошел стадию принятия на Дипломатической конференции ООН 7 июля 2017 года. За 37 месяцев ДЗЯО подписали и ратифицировали 50 государств.

Все документы о ратификации передавались на хранение депозитарию. Когда он получил 50-й по счету документ о ратификации, это означало, что достигнут необходимый минимум. Что и предопределило вступление ДЗЯО в силу 22 января 2021 года.

Станет ли этот договор действительно всеобъемлющим? В обозримом времени нет. Но страны, которые не хотят обзаводиться ядерным оружием, через присоединение к нему могут выразить свою позицию. А если такие страны окажутся в абсолютном большинстве, они будут оказывать серьезное давление на ядерные державы.

РАКЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ракетные вооружения во многом детерминируют общее состояние вооруженных сил любого государства. Наиболее известные их функции – носители обычных и ядерных боезарядов. Ракетные вооружения широко применяются в локальных конфликтах.

Разумеется, тут есть проблемный комплекс, и его надо снимать. Но трудно представить, что дело дойдет до принятия всеобъемлющего юридически обязывающего многостороннего документа об их запрещении.

Но было бы глупо обвинять во всем ООН. На Ист-Ривер (переносное название штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке) не следуют лозунгу: всё или ничего. Принят ряд резолюций ГА ООН. С ними связаны три группы правительственных экспертов. У них есть уже в активе Гаагский кодекс поведения (ГКП) и Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ).

Короче, что-то конкретное сделано. Внесен вклад в предотвращение распространения целого класса вооружений и связанных с ними технологий. Здесь, конечно, речь идет о менее масштабных многосторонних режимах.

БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ, ТОКСИНЫ

10 апреля 1972 года началось подписание Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Чтобы понять ее значение, зададимся вопросом: подписывались ли прежде международные договоры, ставящие крест на производстве целого класса вооружений? Ответ отрицательный. Именно этот документ был первым международным договором такого рода. 26 марта 1975 года Конвенция вступила в силу.

Базис этого документа прослеживается в первых трех статьях. Государства-участники обязались:

– ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать и не накапливать биологическое оружие (БО);

– уничтожить или переключить на мирные цели всё, что с связано с БО;

– не передавать, не помогать никоим образом, не поощрять и не понуждать кого бы то ни было к приобретению и накоплению БО.

КБТО подписали 187 государств, а ратифицировали 183. Но тут вспоминается слоган бывшего президента США Рональда Рейгана, который он сумел выговорить по-русски: «Доверяй, но проверяй!» Станислав Петров и Михаил Супотницкий пишут: «КБТО не имеет юридически обязательного режима проверки. Попытка Специальной группы экспертов, созданной Комитетом ООН по разоружению, укрепить КБТО путем разработки юридически обязывающего документа – протокола в июле 2001 года была заблокирована США».

Протокол не подписывался ни при Джордже Буше-младшем, ни при Бараке Обаме, ни при Дональде Трампе. Не собирается этого делать и Джозеф Байден. Результат очевиден: эффективность выполнения КБТО оставляет желать лучшего.

Можно согласиться с Петровым и Супотницким, что «на деле проверить исполнение Вашингтоном КБТО с помощью международно-правовых средств не представляется возможным». Только один пример. С началом спецоперации России на Украине Кремль обвинял американскую сторону в создании секретных биологических лабораторий на территории Украины. Но до сих нельзя однозначно сказать, разрабатывалось ли в них оружие массового поражения: механизм проверки отсутствует.

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

13 января 1993 года была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Она вступила в силу 29 апреля 1997 года. Сегодня ситуация с подписанием и ратификацией такова. Количество государств-участников – 191. Израиль подписал, но в Кнессете еще не обсуждался вопрос о ратификации. Египет, КНДР, Южный Судан не заявляли о намерении подписать Конвенцию и вряд ли изменят свою позицию в обозримом будущем.

Главное обязательство, принятое на себя государствами-участниками, – «отказ от производства и применения химического оружия и уничтожение всех его запасов». Эффективно действует контрольный механизм процесса уничтожения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). К сентябрю 2023 года стадию уничтожения прошли свыше 90% запасов химического оружия в планетарном масштабе.

Следуя духу и букве Конвенции, государства-участники в целом демонстрируют цивилизованное отношение к контролю за военно-химическими объектами. То же можно сказать о расследованиях по заявлениям о производстве и применении химического оружия.

ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ И КАССЕТНЫЕ БОЕПРИПАСЫ

Перед экспертами ООН постоянно стояла задача: не наломать дров, обращаясь к правовому регулированию вопросов, связанных с обычными вооружениями.

Конечно, невозможно представить себе армию любого государства без обычных вооружений. Наличие их на уровне разумной достаточности обороны – нормальное явление. Главное, чтобы не наблюдалось противоречий Уставу ООН, принципам международного гуманитарного права.

Любой военный эксперт согласится с такой мыслью: «Некоторые виды обычного оружия могут вызывать озабоченность из-за способа их использования либо из-за их конструкции». В этой связи стоит обратить внимание на следующий хронологический ряд.

2 декабря 1983 года вступила в силу Конвенция о негуманном оружии (КНО). Ее цель – «запрещение или ограничение применения конкретных видов обычных вооружений, способных причинять ненужные или неоправданные страдания комбатантам или оказывающих неизбирательное воздействие на гражданское население».

Участниками КНО являются 126 государств. Конвенцию следует рассматривать как одно целое вместе с пятью протоколами.

1 марта 1999 года вступил в силу Оттавский договор, или Конвенция о запрете противопехотных мин. Он запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. При этом договор «предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей». На 14 декабря 2017 года участниками договора являлись 163 государства.

1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам. На сентябрь 2013 года 113 стран подписали соглашение, 84 страны ратифицировали; данные за последующие годы отсутствуют. Вот самый важный фрагмент соглашения: «Конвенция запрещает при любых обстоятельствах применение, разработку, производство, приобретение, накопление и передачу кассетных боеприпасов... Конвенция обеспечивает всеобъемлющий международный ответ на страдания, вызванные применением кассетных боеприпасов и их остатков, с целью предотвращения распространения и будущего применения этого оружия».

Этапным событием можно назвать и подписание Договора о торговле оружием (ДТО) в апреле 2013 года. Прежде никак не регулировалась глобальная торговля обычными вооружениями. Авторы документа сформулировали обоснованные международные стандарты.

Брест

Михаил Стрелец

Михаил Васильевич Стрелец – доктор исторических наук, профессор.